Sénégal: Condamné pour escroquerie - " Gentle mara " retourne pour la troisième fois en prison

Bien connu dans le milieu des émigrés, M. Seck alias " Gentle mara ", qui a publié plus de 200 vidéos dans les réseaux sociaux pour faire sa publicité, était, pour la troisième fois, devant la barre du tribunal des flagrants délits de Dakar pour escroquerie. Il a écopé de six mois ferme et devra payer 2,5 millions de FCfa à la partie civile C.Ba.

Âgé de 33 ans, marié à deux épouses, domicilié aux Almadies, M. Seck alias " Gentle mara ", commence à être un habitué de la barre du tribunal des flagrants délits de Dakar ; devant laquelle, il comparaissait, hier, pour la troisième fois. C. Ka lui a remis deux millions de FCfa pour un visa destiné à son grand frère. Le prévenu lui aurait assuré qu'il est en contact avec un certain Yowan à l'ambassade d'Italie, disposé à lui procurer le sésame. " Gentle mara " a reconnu avoir reçu la somme chez lui, mais il l'a remise à Ibrahima, un de ses amis. La partie civile a réclamé 2,5 millions de FCfa. Soulignant que M. Seck est en situation de récidive et que la mise en scène faite à son domicile constitue des manœuvres frauduleuses, le représentant du parquet a requis deux ans ferme.

Si la partie civile a été assez naïve pour prendre comme paroles d'Évangile les propos de son client, il ne doit s'en prendre qu'à lui-même, a estimé Me Baba Diop de la défense. De simples paroles, qui n'ont pas déterminé la remise d'argent, ne peuvent être considérées comme une mise en scène. Pour ce qui est de la récidive, même si son client a reconnu une condamnation survenue en février 2022, il n'y a pas, dans le dossier, un jugement qui le prouve, ajoute l'avocat. Le tribunal peut tendre la perche à M. Seck, en lui faisant une application bienveillante de la loi pénale, plaide-t-il. Le tribunal a condamné M. Seck à six mois ferme et a alloué 2,5 millions de FCfa à C. Ba.

Auparavant, deux clients de " Gentle mara " avaient sollicité ses services mystiques pour sa fameuse " bague magique, qui garantit la fortune en sept jours ". Non satisfaits, ces derniers l'ont esté en justice. M. Seck avait écopé de trois mois ferme pour escroquerie, lors de sa première comparution, en juillet 2020, devant la barre du tribunal des flagrants délits de Dakar. Aussi, il a été condamné, le 28 février 2022, pour la seconde fois, par la même juridiction, à six mois ferme. À en croire des éléments de l'enquête, deux parties civiles, D. Ciss et B. Thiam, qui vivent en Europe, lui ont envoyé 700.000 FCfa et trois-millions de FCfa pour une bague et une opération de multiplication de billets de banque. En l'absence des plaignants, le prévenu était à l'aise pour nier les faits en bloc.