Sénégal: Université Amadou Mahtar Mbow de Diamniadio - Un projet pédagogique majeur

Le Président de la République a inauguré, hier, les nouveaux locaux de l'Université Amadou Mahtar Mbow de Diamniadio (Uam). L'établissement est doté d'infrastructures modernes répondant aux normes et standards internationaux. Macky Sall salue, à travers cette institution, l'avènement d'un projet pédagogique majeur qui va offrir de nouvelles opportunités aux étudiants.

Non loin de l'imposant Stade Me Abdoulaye Wade, se dressent majestueusement des bâtiments aux couleurs bleu, jaune et blanc. Environ une vingtaine. Nous sommes à l'Université Amadou Mahtar Mbow dont le décret de création date de 2012 et les travaux lancés en 2015. Mais, les activités pédagogiques n'ont démarré qu'au cours de l'année 2019-2020. C'est une infrastructure de dernière génération répondant aux normes internationales qui vient enrichir la carte universitaire sénégalaise. Celle-ci est désormais riche de huit universités publiques. Selon le Recteur de l'Uam, le Pr Ibrahima Cissé, pour le campus pédagogique, il s'agit de l'intégralité de la première phase des infrastructures de l'université, notamment le rectorat, l'annexe rectorat, l'atelier de maintenance, les deux grands bâtiments (U1 et U9) devant abriter des structures de formation et de recherche, la polyclinique, l'amphithéâtre et la bibliothèque. Non loin, se trouve le campus social.

Ces infrastructures ont été inaugurées, hier, par le Président de la République, Macky Sall. La cérémonie s'est déroulée à l'amphithéâtre d'une capacité de 1500 places. Une occasion pour le Président Sall de revenir sur l'élargissement de la carte universitaire et de lancer un message aux étudiants. " Avec l'inauguration de l'Uam, notre pays franchit, aujourd'hui, une autre étape qualitative de sa marche résolue vers le Sénégal émergent, en son Axe 2 dédié au capital humain dont l'éducation et la formation constituent des composantes majeures ", a-t-il déclaré. Selon lui, l'Uam est un projet pédagogique majeur qui vient renforcer le " cerveau " de la nouvelle ville de Diamniadio à travers son pôle intellectuel et scientifique, contribuant ainsi à sa vocation de cité moderne, multifonctionnelle et inclusive. " Ce nouvel établissement universitaire, futuriste dans sa conception et sa réalisation, est doté, entre autres commodités, de différents réceptacles pédagogiques de 3000 places, d'un amphithéâtre de 1500 places, d'une grande bibliothèque, de laboratoires et de blocs administratifs ", a dit le Chef de l'État devant un parterre d'enseignants-chercheurs, d'étudiants et de membres du Gouvernement. Il a confié que le Gouvernement élargit ainsi la carte de l'enseignement supérieur de notre pays en offrant à nos étudiants et à nos jeunes bacheliers de nouvelles possibilités d'accueil et d'éclosion de leurs talents.

Macky Sall a engagé le Gouvernement à faire en sorte que l'Uam et l'Isep de Diamniadio puissent bénéficier de l'écosystème scientifique, technologique et professionnel du Pôle urbain de la ville, à savoir le Parc des technologies numériques, le futur vaccinopole de l'Institut Pasteur, l'Iressef, le Ter, l'Autoroute à péage, le Super calculateur, le Parc industriel... Le Président souhaite aussi que toutes ces structures et d'autres installées à Diamniadio bâtissent, selon des modalités à convenir, des partenariats pour le partage d'expériences, la formation et les stages pratiques en vue de valoriser le potentiel des étudiants et favoriser leur employabilité et leur insertion.

Il a saisi l'occasion pour saluer, à nouveau, les belles performances de l'enseignement supérieur du Sénégal à travers l'Ucad, classée 1ère université francophone d'Afrique, et les excellents résultats obtenus au dernier Concours d'agrégation en Médecine au Cames. Macky Sall a adressé ses vives félicitations aux lauréats, avec une mention spéciale aux majors, comme Dr Maria Faye, première femme sénégalaise agrégée de Néphrologie, et le Major des majors, le Pr Khadim Diongue, lauréat du Prix André Gouazé.

Le parcours prodigieux du parrain rappelé

" Avec le patriarche Amadou Mahtar Mbow, un illustre fils du Sénégal, cette université ne saurait trouver meilleur parrain ", a souligné le Chef de l'État. " Engagé volontaire de la 2e Guerre mondiale, enseignant, Ministre, Directeur général de l'Unesco, auteur de plusieurs publications, le doyen Amadou Mahtar Mbow est un homme multidimensionnel au parcours prodigieux ", a rappelé Macky Sall. Il a évoqué le " combat tenace qu'il a mené à la tête de l'Unesco pour un nouvel ordre mondial de l'information ". Le Président de la République dit saluer avec respect et affection le doyen Mbow et lui exprime toute sa gratitude pour avoir cédé sa riche bibliothèque à l'Université qui porte son nom. " C'est tout un symbole de transmission du savoir ", s'est félicité Macky Sall.

Les conseils de Macky Sall aux étudiants de l'Uam

Le Président de la République a adressé, hier, un conseil aux étudiants de l'Uam. Il leur a demandé d'être des apprenants de qualité. " Certes, la qualité d'une université dépend de ses infrastructures et de ses commodités, mais ce qui fait sa pérennité et sa réputation, c'est surtout la qualité des hommes et des femmes qui la fréquentent, dont vous, chers étudiantes et étudiants ", a souligné Macky Sall. Il a également lancé aux étudiants fortement mobilisés lors de cette cérémonie : " Vous avez un encadrement de qualité. Soyez des apprenants de qualité ". Évoquant la proximité entre l'université et les sphères ministérielles, le Chef de l'État, sur un ton plaisantin, estime qu'il n'y aura pas de casse, comme peuvent en penser certains Sénégalais. Il a estimé que les étudiants vont rester civilisés.

En tant qu'ancien dirigeant de mouvement estudiantin, Macky Sall dit savoir ce qu'est la vie d'un étudiant. Il dit en connaitre un peu sur l'état d'esprit du campus, ses moments d'euphorie, de doutes et d'interrogations. " Mais, la grande leçon que j'ai surtout apprise, croyez-moi, c'est de ne jamais me laisser divertir dans le travail ", a-t-il confié. D'après le Président de la République, revendiquer est dans l'ordre naturel des choses pour un étudiant. " Mais ne vous laissez pas divertir dans vos études. Ne cédez pas à la violence. Tout cela ne mène à rien, sinon au retard et à l'impasse ", a-t-il conseillé.

Macky Sall a souligné qu'il y a quelques années, Diamniadio était quasiment un terrain vague, à peine agrémenté de quelques installations sommaires. " Mais, quand vous regardez cette ville aujourd'hui, vous verrez que tout ce qui vous entoure ici est le fruit d'un travail acharné, jour et nuit ", a-t-il ajouté. Pour lui, " à la fin des fins, seul le travail paye. Être étudiant n'est pas un statut permanent, mais un passage éphémère de la vie qui doit ouvrir la voie à d'autres perspectives ". Exhortant les étudiants au travail, le Président Sall leur a assuré que l'État sera toujours là pour les accompagner, car " jamais, depuis l'indépendance, nous n'avons construit autant d'universités, équipé autant de campus et recruté autant d'enseignants ". Le Chef de l'État souhaite également que les étudiants mesurent l'honneur qui leur est fait d'avoir comme parrain le patriarche Amadou Mahtar Mbow. " Que chacun de vous aille consulter le Cv du parrain et méditer sur son riche parcours pour en faire une source d'inspiration et de résilience dans la quête de l'excellence ", a-t-il recommandé.

Mané Seck de l'Ugb honorée

Lauréate de l'édition 2022 du Concours international " Ma thèse en 180 secondes ", Mané Seck a été félicitée et honorée, hier, par le Président de la République. Macky Sall lui a offert un montant de 10 millions de FCfa. Le même montant a été octroyé au laboratoire de l'Ugb où elle travaille. Mané Seck est pensionnaire de l'École doctorale des Sciences et Technologies de ladite université.

Parrain de l'Université de Diamniadio, Amadou Mahtar Mbow, un universitaire au riche et long parcours

L'Université de Diamniadio porte, depuis 2015, le nom du Pr Amadou Mahtar Mbow. Un parrain au parcours remarquable qui a marqué la vie institutionnelle sénégalaise.

Homme politique sénégalais, plusieurs fois Ministre de la République (de 1966 à 1970), le parrain de la nouvelle université publique de Diamniadio, Amadou Mahtar Mbow, a été présenté, hier, lors de la cérémonie inaugurale de l'institution, comme étant un homme de combat. Selon le document de presse distribué à l'occasion, le Pr Mbow a toujours œuvré pour la grandeur des populations du Sénégal, d'Afrique et du monde par le savoir. Homme de principe, imbu des valeurs culturelles et religieuses de son terroir, M. Mbow est aussi un grand humaniste mâtiné aux valeurs du scoutisme avec un esprit de don de soi pour le bien-être de son prochain, a-t-on indiqué. Grand parmi les chantres de la Renaissance de l'Afrique, Amadou Mahtar Mbow est un grand combattant dont l'unique arme est celle du savoir. Un homme de son temps, dans le contexte colonial, s'est très tôt investi pour la cause des populations sous domination, à travers le combat pour le réveil des consciences, poursuit la source. Son centenaire a été célébré en 2021. Ce fut une occasion pour ses amis et la communauté scientifique de lui rendre un hommage mérité, lors d'un colloque dont les actes ont été publiés sous le titre "Amadou Mahtar Mbow, un siècle qui éclaire".

Dans cette œuvre, le parrain de la nouvelle université est présenté comme un "leader hors pair, intellectuel engagé, historien visionnaire, homme politique intègre, travailleur infatigable, chef de famille aimant, fidèle en amitié", ce qui fait de lui un des "grands humanistes de ces XXème et XXIème siècles".

Ancien combattant, il a fait la Seconde Guerre mondiale dans les troupes françaises où il était engagé comme volontaire à l'âge de 19 ans. Après la guerre, il devint professeur avant d'occuper le poste de Ministre de l'Education nationale du Sénégal au moment des indépendances (1966-1968). Intellectuel de grande dimension, il sera le premier Directeur général africain de l'Unesco. Poste qu'il a occupé de 1974 à 1987.

Sous son magistère dans cette organisation, il a œuvré à l'écriture de l'Histoire générale de l'Afrique ; un travail scientifique auquel ont contribué de grands noms comme les professeurs Iba Der Thiam et Joseph Ki Zerbo. Un engament qui fait du parrain de l'Uam un "Homme debout dans son siècle" et qui a été célébré par l'Unesco, le 25 octobre 2021.

La bibliothèque du parrain offerte à l'Université

Amadou Mahtar Mbow a décidé d'offrir sa bibliothèque à l'Uam. Elle est forte d'une collection de 10.000 ouvrages, a indiqué, hier, sa fille, Awa Kâne Mbow, lors de l'inauguration de l'Uam. Revenant sur la trajectoire de son père, parrain de l'université, elle dira que c'est un "homme qui a marqué son temps parce qu'il a été porté par une rage d'apprendre, une passion de lire, une soif de connaître". Et selon elle, la quintessence de la vie de son père se résume en ces termes : "J'apprends, donc je suis". Awa Kâne Mbow invite ainsi les pensionnaires de l'Uam à s'approprier cette détermination, cette soif du savoir et de ce sens de l'engagement de leur parrain. Un homme, dit-elle, qui a accordé une importance capitale à l'éducation et à la production de savoirs en phase avec nos réalités socioculturelles.

Mme Mbow a saisi l'occasion pour solliciter l'accompagnement du Président de la République en faveur de la Fondation Amadou Mahtar Mbow dont l'objectif reste la promotion des savoirs endogènes.