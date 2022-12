Afrique: [QATAR 2022] Au rythme de la tanière - Les " Lions " affichent sérénité et confiance

C'est avec un groupe presque au complet que les "Lions" se sont entraînés, hier, au Duhail Handball Stadium. Youssouf Sabaly, qui a livré un match abouti lors de la victoire contre l'Equateur, et Namplays Mendy ont manqué à l'appel. Tout comme Cheikhou Kouyaté qui semble ne pas s'être encore remis de sa blessure. Une absence qui laisse croire qu'il ne sera pas de la bataille dimanche contre l'Angleterre. Il n'empêche, l'équipe s'est entraînée dans l'ambiance et la bonne humeur.

La belle victoire contre la "Tricolor", qui a permis à l'équipe d'Aliou Cissé de prolonger l'aventure qatarie, a boosté le moral du groupe qui affiche sérénité et confiance. Les 23 joueurs présents sur la pelouse du Duhail Stadium se sont livrés à des exercices d'échauffement et d'étirement. Les "Lions" ont ensuite effectué des exercices de conduite de balle. Dans la foulée, ils se sont divisés en deux groupes pour pratiquer la possession et le pressing. Les trois portiers, Edouard Mendy, Alfred Gomis et Seyni Dieng se sont entraînés en aparté. Comme lors de la séance de mercredi, celle d'hier s'est encore déroulée sous la supervision d'une bonne dizaine de journalistes anglais.

Le groupe, selon Mamadou Loum Ndiaye, vit bien. Pour le milieu de terrain qui n'a encore disputé la moindre minute dans ce Mondial, l'état d'esprit est bon. "On est concentrés sur le match face à l'Angleterre de dimanche. Mais on est des professionnels et on sait que tous les matchs sont importants ", a-t-il indiqué. Le Sénégal, a-t-il laissé entendre, est "venu pour jouer des finales" ; même si dans son for intérieur, il sait que rien ne sera facile. "Il n'y a pas de petites équipes. La Coupe du Monde regroupe les meilleurs. On va répéter ce qu'on a fait en semaine et gagner ce match", a assuré Loum Ndiaye. "On parle de football et c'est un jeu collectif. Le coach est mieux placé pour y apporter une réponse", a ajouté le milieu de terrain qui se dit prêt quand Aliou Cissé fera appel à lui. "L'essentiel est qu'on fasse le travail sur le terrain. Donc, on va rester concentrés et déterminés", a-t-il fait savoir.

Formose Mendy défenseur

"On fera tout pour être à la hauteur et battre l'Angleterre"

"Ce match contre l'Angleterre, on le prépare comme tous les autres. On forme une famille, on continue le travail et peu importe l'adversaire. On voit tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux et on sollicite les prières de tout le monde. Les Français pensent qu'ils vont croiser l'Angleterre en quarts de finale, mais on connaît nos forces et nos qualités. On fera tout pour gagner le match. C'est une motivation supplémentaire et on croit en nous. L'équipe du Sénégal a eu une entame difficile, mais on est montés en puissance. On se concentre sur nous-mêmes et on fera le maximum pour être à la hauteur. On n'est pas là pour des vacances, on est venus pour jouer quand le coach fait appel à nous. On forme une famille et je prie pour que tout le groupe soit épargné par les blessures. Remplaçants ou titulaires, on défend tous le même maillot, on a la même mission ".

Famara Diédhiou, attaquant

"Le plus important, c'est de croire en nous"

"Face à une bonne équipe anglaise, il faut un maximum de concentration. Les Anglais ont déjà remporté une Coupe du monde (1966) et sont finalistes du dernier Euro. Donc, c'est à nous de faire le maximum et de croire en nos chances. On doit faire plus à l'entraînement pour être prêts dimanche prochain. On ne doit pas relâcher. Le plus important, c'est de croire en nous. On sait que c'est une équipe pas facile à jouer mais on a toutes nos chances aussi. Ce n'est pas un atout d'avoir des joueurs dans ce championnat, mais ça donne de la motivation. Ce sera une bonne affiche qui se vend bien. Cela va donner envie aux acteurs de jouer. On est prêts depuis le début de la compétition et on fera tout pour nous qualifier".

[Au rythme de la tanière] El Hadj Diouf, ancien international

" Mettre tous les atouts de notre côté et gagner "

Le huitième de finale qui opposera, ce dimanche, le Sénégal à l'Angleterre sera décisif et rentrera dans les annales du football mondial. C'est la conviction d'El Hadji Ousseynou Diouf. Pour l'ancien capitaine des "Lions", l'équipe est prête à relever le défi et à remporter la bataille.

Sénégal-Angleterre. Affiche ne pouvait être plus alléchante. De cette confrontation, prévue dimanche 4 décembre, au stade Al-Bayt, les "Lions" devront sortir vainqueurs pour prolonger encore le rêve et écrire une nouvelle fois l'histoire après la belle page de 2002. Et El Hadji Ousseynou Diouf demeure confiant. Pour le double Ballon d'Or, le Sénégal sait jouer de pareils matches. "L'Angleterre est l'une des plus grandes nations de football au monde. C'est un match que j'aurais aimé jouer en tant que footballeur. Mais aujourd'hui, je n'ai pas cette possibilité-là. Nous ne vivons que pour ces moments-là. Si le monde se rappelle de El Hadji Diouf, c'est parce qu'à un moment donné de ma vie, j'ai eu à jouer un match spectaculaire, décisif comme contre la France en 2002. Le match qui va opposer le Sénégal à l'Angleterre est décisif. Ce sera une rencontre spectaculaire et qui va sans doute rentrer dans les annales du football mondial", a analysé l'ancien attaquant des Reds de Liverpool et des Bolton Wanderers qui connaît bien le championnat anglais. "Nous sommes prêts et nous n'avons pas peur d'eux. Nous allons essayer de mettre tous les atouts de notre côté, faire un très bon match et gagner", a-t-il assuré.

Avec les attentes placées sur cette équipe du Sénégal, championne d'Afrique en titre, la victoire est un impératif, selon Diouf. "Aujourd'hui, c'est au-delà du Sénégal. Nous portons le maillot du Sénégal, mais nous jouons pour les amoureux du football, le peuple africain. En 2018, aucun représentant du continent n'avait réussi à passer le premier tour. Pour cette édition, il fallait le faire et montrer que les meilleurs footballeurs de ce monde viennent de l'Afrique", a laissé entendre l'ancien international. Revenant sur la qualification du Sénégal, Diouf a rappelé que la victoire contre l'Equateur était une nécessité, un impératif pour rendre hommage à certaines personnalités qui ont marqué le football sénégalais et qui ne sont plus là aujourd'hui. Il s'agit de Papa Bouba Diop, Bruno Metsu, Jules François Bocandé ou encore notre confrère Salif Diallo. "Nous n'avions pas le droit de le perdre. Papa Bouba a été un grand footballeur et il a marqué le football sénégalais. Contre l'Equateur, c'était une victoire qu'on devait construire pour montrer au monde entier qu'on avait du caractère. Et les joueurs ont montré du caractère. Ils ont bien joué et gagné", a-t-il expliqué. Selon Diouf, il fallait aussi jouer pour Sadio Mané. "Il est blessé et forfait pour cette Coupe du Monde. Il aurait bien aimé être là et nous savons qu'il est toujours avec nous. Contre l'Equateur, ce fut une victoire exemplaire et je crois que c'est déjà dans les annales du football sénégalais", a fait savoir l'ancien attaquant des "Lions" qui est convaincu que tout ce que fait le sélectionneur national, Aliou Cissé, il le fait pour lui-même.

"C'est quelqu'un qui n'aime pas qu'on lui dise qu'il a fait quelque chose pour le Sénégal. Ce que nous faisons pour notre pays, nous le faisons pour nous-mêmes. Nous sommes des Sénégalais et ce que le pays nous a donné, nous ne pourrons jamais le lui rendre. Nous avons un pays magnifique, avec une population magnifique", a ajouté El Hadji Diouf.

La défense sénégalaise à l'épreuve de la meilleure attaque

Dimanche, le Sénégal fera face à l'Angleterre, dans un choc alléchant qui verra le perdant quitter la compétition. Les "Lions", qui ne comptent pas s'arrêter en si bon chemin et qui ambitionnent de rééditer l'exploit de 2002, devront hisser leur niveau pour surprendre les Anglais qui aborderont ce combat dans le costume de favori. Si l'attaque sénégalaise est attendue pour faire le job, la défense devra, elle aussi, jouer sa partition ; donc faire preuve de plus de vigilance et de maîtrise, car en face, il y aura la meilleure attaque du tournoi, du moins du premier tour. Les "Three Lions" ont déjà inscrit neuf buts dont six contre l'Iran et trois contre le Pays de Galles. Ils sont cependant restés muets contre les Etats-Unis (0 - 0). L'équipe de Gareth Southgate a aussi affiché une solidité défensive intéressante (deux buts encaissés). Avec des joueurs aux qualités offensives reconnues à l'image de Harry Kane, Marcus Rashford, Raheem Sterling, Phil Foden, Bukayo Saka, Mason Mount ou encore James Maddison, l'Angleterre a montré qu'elle était capable de faire mal à n'importe quel moment. Le Sénégal est donc prévenu et Aliou Cissé va devoir trouver la bonne formule pour contrer les velléités offensives des attaquants anglais.

Si son équipe a montré quelques faiblesses défensives lors de la confrontation face aux Pays-Bas (0 - 2) et quelques approximations contre le Qatar (3 - 1), elle a tout de même pu compter sur un dernier rideau expérimenté et parfois infranchissable. Le sélectionneur national devra ainsi chercher un meilleur équilibre collectif pour gagner davantage en solidité. Bien aidée par un Edouard Mendy retrouvé, par une charnière centrale Kalidou Koulibaly-Abdou Diallo qui a fini de faire ses preuves, la défense a su compter sur l'expérience de Youssouf Sabaly et l'assurance d'Ismaïl Jakobs qui joue bien sa partition depuis le début du tournoi. Sans compter l'apport défensif des milieux de terrain. Aliou Cissé doit juste soigner les lacunes dans le repositionnement. Si sa défense retrouve l'imperméabilité qui a fait sa réputation lors de la dernière Can ; elle pourrait devenir injouable. Peu importe l'adversaire. La combativité à toute épreuve de Gana Guèye et de ses coéquipiers reste l'une des forces de cette équipe du Sénégal, en témoigne leur belle prestation contre l'Equateur. Cependant, pour gagner et se qualifier dans les matchs-couperets, défendre seulement ne suffit pas. Il faut aussi marquer. Ce que les "Lions" devront nécessairement faire ce dimanche contre l'Angleterre dans ce duel qui promet d'être palpitant.

France ou Pologne au menu des "Lions" en quart ?

Si le Sénégal sort victorieux de sa confrontation de ce dimanche 4 décembre avec l'Angleterre, il croisera le fer en quart de finale avec deux équipes qu'il connaît bien. Ce sera soit la France soit la Pologne. Les deux formations s'affrontent le même jour, à Al-Thumama, dans le premier duel 100% européen de ces huitièmes de finale. La France, championne du monde en titre, semble la mieux placée pour affronter les "Lions", sauf si la Pologne venait à créer une sensation en brûlant la politesse à l'équipe de Didier Deschamps. Car les "Bleus", surpris mercredi par la Tunisie, ne sont pas à l'abri de cette malédiction qui frappe ces dernières éditions les champions en titre. Que ce soit contre les Français ou les Polonais, ce sera un air de déjà vu puisque les "Lions" ont déjà battu ces deux équipes lors de leurs confrontations en Coupe du Monde. Un éventuel quart de finale contre les "Bleus" de Didier Deschamps pour une revanche ou une confirmation du Mondial 2002 s'annonce bouillant et donne déjà l'eau à la bouche. Mais les "Lions" devront d'abord passer l'écueil anglais pour rééditer l'exploit de la génération de 2002 qui avait atteint les quarts de finale, les "Three Lions", sous l'impulsion de Gareth Southgate, avaient atteint les demi-finales de la Coupe du Monde 2018 en Russie et la finale de l'Euro en 2021, perdue contre l'Italie. Une mission difficile, mais pas impossible. Car après avoir cassé la malédiction de 2018, les "Lions", champions d'Afrique en titre, ont prouvé qu'ils sont une équipe compétitive, capable de rivaliser avec les meilleures sélections du monde.