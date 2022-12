Togo: Protéger les populations les plus fragiles

L'Agence française de développement (AFD) a offert 10 millions d'euros pour aider les populations vulnérables dans deux régions sensibles.

Le Togo et l'Agence française de développement (AFD) ont signé vendredi une convention de financement du Projet d'amélioration des conditions sanitaires en milieu scolaire et rural (PASSCO 3). Les régions des Savanes et de la Kara sont concernées.

La convention, qui est un don, est de 10 millions d'euros ( 6,5 milliards de Fcfa).

Le projet vient accélérer l'atteinte des objectifs assignés au secteur de l'eau dans la feuille de route gouvernementale 2020-2025, puisqu'il permettra d'étendre les investissements visant à renforcer les infrastructures de base dans les deux régions.

'PASSCO 3 est en phase avec la stratégie d'accès universel à l'eau potable et participe de la volonté manifeste du gouvernement d'assurer la protection des populations contre l'extrémisme violent dont la région est confrontée au niveau des savanes. Ce projet s'inscrit parfaitement dans le programme d'urgence du gouvernement pour la région des Savanes visant à la fois le développement de l'agriculture, de la lutte contre l'insécurité alimentaire ainsi que l'accès des populations rurales aux services de base : santé, éducation, eau potable et assainissement', a déclaré Sani Yaya, le ministre de l'Economie et des Finances.

Le ministre a rendu un hommage appuyé à Zolika Bouabdallah, la directrice de l'AFD pour le Togo, dont la mise en oeuvre des différents projets impactent directement et favorablement les populations les plus vulnérables.

L'accord de financement a été signé par Sani Yaya et Christian-Michel Roberts, premier conseiller à l'ambassade de France, en présence de Zolika Bouabdallah et du ministre de l'Eau, Bolidja Tiem.