Afrique: L'Est Darfour demande au CICR d'ouvrir un bureau dans l'État

Al Daein — Le Gouverneur de l'Etat de l'Est Darfour, Mohamed Adam Abdel Rahman, a appelé le Comité International de la Croix-Rouge (CICR) à ouvrir un bureau dans l'Etat pour coordonner les opérations humanitaires, soutenir les groupes vulnérables, et aider les personnes déplacées, les réfugiés et les personnes ayant des besoins spéciaux.

Le gouverneur a déclaré, lors d'une longue réunion, qu'il a menée avec un certain nombre de responsables de l'État et le Directeur des opérations du CICR, Carlos Morzani, à Khartoum, que l'État de l'Est Darfour est limitrophe de l'État du Sud-Soudan, qu'il accueille plus de cent millions de réfugiés et cent vingt mille personnes déplacées, et qu'il compte plus de 23 millions de têtes de bétail qui ont besoin de services.

Pour sa part, M. Carlos Morzani, Directeur du Département des Opérations du CICR, a promis de visiter l'état, de planifier l'ouverture d'un bureau et de fournir tous les services disponibles à tous ceux qui sont dans le besoin dans l'état, et de coordonner avec les organisations des Nations Unies et celles humanitaires travaillant dans le domaine humanitaire.

Le commissaire à l'aide humanitaire de l'État a apprécié les efforts du CICR dans l'État et s'est engagé à surmonter et à coordonner tous les obstacles administratifs afin d'ouvrir un bureau pour le Comité international de la Croix-Rouge à l'Est Darfour.