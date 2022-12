Soudan: Le Sous-Secrétaire aux AE rencontre le Haut-Commissaire adjoint pour les réfugiés

Khartoum — Le Sous-Secrétaire du Ministère des Affaires Etrangères, Ambassadeur Dafallah Haj Ali Osman, s'est réuni en marge de sa participation aux réunions de haut niveau du Conseil de l'Organisation Internationale pour les Migrations (OIM) à Genève, M. Raouf Mazo, le Haut-Commissaire adjoint pour les Réfugiés, sur la coopération existante entre le Soudan et le Haut-Commissariat pour les réfugiés (HCR) pour fournir les besoins humanitaires et de services pour les réfugiés au Soudan et aux communautés d'accueil locales.

Il a souligné que le nombre de réfugiés au Soudan est plus grand que celui qui est enregistré dans les registres du HCR, spécialement parce qu'un grand nombre d'entre eux vivent en dehors des camps et partagent des services de santé et d'éducation limités avec les communautés locales.

Il a demandé au (HCR) de contribuer à la complétion du comptage et de l'enregistrement de tous les réfugiés au Soudan afin de permettre aux autorités d'établir un service de développement précis et des plans et programmes de développement.