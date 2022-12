Afrique: Ce dimanche, au Palais Ksar - Saïd - Accès gratuit à l'exposition " Les beys Husseinites "

Le Centre des arts, de la culture et des lettres Ksar-Said informe que l'entrée à l'exposition " Les beys husseinites " est gratuite pour le public le dimanche 4 décembre 2022, et ce, de 10h00 à 15h00 au palais Ksar-Saïd.

L'exposition qui se tient depuis le 13 janvier et qui prend fin le 31 décembre 2022 regroupe une série variée d'oeuvres autour des différents symboles du pouvoir beylical et une grande collection de portraits réalisés par les peintres du régime beylical et de la dynastie husseinite (1705-1957).

Le centre des arts, de la culture et des lettres Ksar Said a été crée en novembre 2019 avec pour objectif : la restauration, la conservation et la mise en valeur du palais Ksar-Said, seconde résidence royale de la dynastie husseinite. Il se situe dans les environs de Tunis à proximité du Palais du Bardo. Son noyau primitif remonte à l'époque Mouradite (XVIIe siècle), il fut alors nommé " Saniet el-Bortal ".

En 1867, le Bey husseinite Mohamed Sadok (1859-1882), l'annexe aux biens domaniaux de la couronne " Molk Ettej " après avoir exproprié et exécuté son propriétaire, son gendre le ministre Ismail Sunni, il le nomme " al-Kasr-Saïd " littéralement : " le Palais heureux ".