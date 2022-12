Sénégal: Mbour / Formation entrepreneuriat et emploi - Un centre d'incubation pour la transformation de produits halieutiques et une boulangerie inaugurés

La commune de Mbour a étrenné un centre d'incubation et une boulangerie en présence du maire Cheikh Issa Sall et de Tamsir Faye, le directeur général de l'Anpej. Le Dg de l'Anpej a justifié le choix de la mise en place du centre d'incubation de Mbour par plusieurs raisons car étant un grand port de pêche et de production halieutique.

Il le présente comme un levier pour impulser le développement car devant participer à l'amélioration de la transformation des produits et donnant un plus aux acteurs. A l'en croire, le centre d'incubation de Mbour est à loger dans un lot ou réseau d'installations construites à travers le pays selon les spécifiés et besoins des localités en matière de formation et de production. Le Dg de l'Anpej a fait une ferme promesse de tout mette en œuvre pour la réhabilitation des locaux devant abriter un centre de formation à divers métiers dans les meilleurs délais. Le matériel du futur centre est en place.

La boulangerie inaugurée dans le quartier Santhie centre-est de Mbour est un projet de l'Anpej logé dans un lot e plus d'une dizaine de boulangeries étrennées à travers le pays. Le dispositif pour lui est de permettre aux jeunes de se former, d'entreprendre et de produire. Avec la Der et le Fongip, le Dg de l'Anpej garantit aux jeunes, un accompagnement pour la mise en place de projets de développement leur permettant d'avoir des occupations professionnelles. Selon le maire Cheikh Issa Sall, l'Anpej a fait beaucoup de réalisations dans le commun accompagnant les jeunes et les femmes. Le centre d'incubation pour la transformation des produits halieutiques est situé sur le site de Mballing au sud-ouest de l'agglomération mbouroise.

La boulangerie sise dans le quartier Santhie va servir de lieu de production et de formation pour les jeunes mais aussi permettre la distribution de produits. A l'en croire, la mise en place de ce projet recoupe avec l'encadrement des jeunes, une vision affichée du gouvernement. Selon lui, le centre d'incubation part pour être un lieu de formation et de production. Le maire de Mbour a fait part de l'engagement de la commune à accompagner ces deux installations inaugurées et de suivre toutes les activités s'y déroulant et principalement les jeunes y recevant une formation.

Pour l'écoulement des produits issus de ces centres, le maire Sall a révélé la construction d'installations et de marchés modernes, mais aussi de centres commerciaux de dernière génération où des espaces leur seront réservés. Non sans manquer de faire part de ses prétentions de réhabiliter les locaux d'un autre centre pour des formations à divers autres métiers (bâtiment, électricité mécanique, fabrique de pavages... )