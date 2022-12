Sénégal: Électrification rurale - Les députés en réclament davantage !

Les populations des profondeurs réclament davantage d'électricité. Hier, lors du passage du ministre du Pétrole et des énergies, Aissatou Sophie Gladima, pour l'examen de son projet de budget 2023 adopté à 313 635 494 056 FCFA en Autorisations d'engagement (Ae) et 236 835 992 068 FCFA en Crédits de paiement (Cp), les députés lui ont signifié ce besoin latent.

L'électrification rurale, les populations en réclament davantage ! Hier, lors l'examen du budget du ministère du Pétrole et des énergies, les députés de tous bords ont interpelé la cheffe dudit département ministériel sur l'équité territoriale qui contribuerait au développement d'une nouvelle économie en milieu rural tout en participant à l'allègement des travaux domestiques pour les femmes, par la mise en place d'infrastructures adaptées. Relativement à l'accès universel aux services électriques, des députés ont interpellé madame le ministre sur le choix porté sur certaines localités au détriment d'autres. Sur ce, elle a fait savoir que partout il existe de la discrimination positive qui n'enlève en rien l'esprit de transparence dans les choix à opérer. " Lorsqu'une situation de pose d'urgence et que vous êtes sollicité, le choix ne peut plus prévaloir. Et, je dois dire que ces cas sont minimes. Par conséquent, je ne vois pas en quoi on pourrait qualifier cela de non transparence.

Si, c'est cela la non transparence, alors je ne comprends plus ", s'est-elle interrogée. Au sujet de la Senelec, des parlementaires ont souhaité d'être mieux informés sur le contenu des compensations tarifaires, tout en demandant la mise en place d'un cadre de réflexion sur les dotations inscrites à ce titre, dans les différentes Lois de finances rectificatives (Lfr), sur les objectifs de transparence de la Senelec déclinés dans le contrat de performance, mais sur les offres spontanées de concessions de distribution d'énergie, les délestages intempestifs dans bien des localités de l'intérieur du pays. A toutes ces questions, la ministre dira que le Sénégal a effectué des réalisations importantes dans le secteur de l'énergie, grâce à la vision du président Macky Sall afin de promouvoir l'équité en matière énergétique.

Revenant aux contrats pétroliers, elle a rappelé que les premiers ont été rédigés conformément au Code de 1998, modifié. Elle a indiqué toute sa disponibilité à rencontrer les députés membres de la commission de l'énergie et des ressources minérales dans le cadre d'un atelier de partage pour échanger sur les projets pétroliers et gaziers et sur les textes et réformes du secteur.

Au sujet des contrats pétroliers, Madame la Ministre soulignera qu'il existe des contrats de recherche et de partage de production tout en insistant sur le coût exorbitant et aléatoire de la phase d'exploration. Elle a rappelé que depuis le début de l'exploration pétrolière au Sénégal, sur 176 puits forés, 160 ont été improductifs soit un taux d'échec de 91% sachant que le coût d'un seul puits tourne entre 50 et 100 milliards FCFA.

Concernant l'Appel d'offres pour les 12 blocs qui a été finalisé en mai 2021 et réalisé en pleine année de COVID 19, elle dira que sur 15 manifestations d'intérêts, seules deux offres ont été reçues ; ainsi, cet Appel sera déclaré infructueux afin qu'un autre soit lancé. Par rapport à la clé de répartition, Aissatou Sophie Gladima informera que le Sénégal et la Mauritanie ont signé en février 2018, un accord de coopération inter-État pour le développement et l'exploitation de GTA.