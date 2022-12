Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 04 Décembre 2022

Côte d'Ivoire : Politique et réconciliation- Un proche de Soro, annonce que Blé Goudé pourrait être arrêté

Touré Moussa, directeur de la Communication de Guillaume croit savoir que Charles Blé Goudé pourrait faire l'objet d'une arrestation ou du moins une convocation de la part des autorités sur pression de certains militants. D'où tient-il cette information ? Touré Moussa affirme dans une série de tweets le samedi 3 décembre, que le président du Cojep de retour en Côte d'Ivoire depuis une semaine, serait dans le viseur de certains militants du Rhdp. D'après Touré Moussa, des militants du Rhdp verraient d'un mauvais œil les foules que draine Blé Goudé depuis son retour. Selon Touré Moussa, « La pression des militants sur les cadres du Rhdp est forte pour que Blé soit arrêté ou convoqué par la justice afin qu'il entre dans un processus judiciaire qui va, in fine, casser sa dynamique de mobilisation actuelle. (Source : afrikmag)

Burkina Faso : Liberté d'expression- Les programmes de Rfi suspendues

Le pays est pourtant cité en exemple, en matière de liberté d'expression. Le gouvernement de Transition a annoncé, ce samedi, « la suspension » des programmes de la Radio France Internationale (Rfi). La mesure concerne tout le pays et prend effet dans « l'immédiat jusqu'à nouvel ordre », peut-on lire d'un communiqué signé par le porte-parole du gouvernement, Jean Emmanuel Ouédraogo, ancien journaliste à la télévision nationale. La suspension intervient après la diffusion de deux reportages sur les antennes de la radio française. Le premier, diffusé ce samedi, porte sur « le relai d'un message d'intimidation des populations attribué à un Chef terroriste », selon l'exécutif fait allusion au chef d'Ansarul islam, branche locale du Groupe de soutien à l'islam et aux musulmans (Gsim).( Source: Apa)

Mali : Accès à l'électricité- L'Omvs inaugure un barrage hydroélectrique

La capacité de production du nouvel ouvrage de l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal(Omvs), est estimée à 140 mégawatts. C'est un jour important pour les pays membres de l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal. Ce samedi 3 décembre, sera inauguré au Mali le barrage hydroélectrique de Gouina, situé dans l'arrondissement de Diamou, à 45 kilomètres de Kayes. La cérémonie sera co-présidée par le Colonel Abdoulaye Maïga, Amadou Ba, Mohamed Bilal Messaoud et Bernard Gomou, respectivement premier ministre du Mali, du Sénégal, de la Mauritanie et de la Guinée Conakry. D'une capacité de 140 mégawatts (Mw), précise un communiqué du gouvernement malien, l'ouvrage a été financé grâce à un prêt contracté solidairement par le Mali, la Mauritanie et le Sénégal auprès de la banque chinoise de promotion des exportations (Eximbank).(Source: Apa)

Sénégal : Divulgation des résultats de recherches- Ce que préconisent des chercheurs

Les chercheurs doivent davantage communiquer sur les résultats de leurs travaux pour permettre à ceux qui en ont le plus besoin de s'en procurer, selon Ndèye Amy Kébé, directrice de Jokalante. Le système alimentaire mondial doit encore surmonter des défis considérables pour fournir suffisamment d'aliments de bonne qualité et nourrir une population en expansion constante. Au Sénégal, la recherche a mis en place plusieurs innovations devant permettre aux producteurs d'augmenter leurs rendements. Ces résultats de recherche peinent cependant à sortir des laboratoires pour garantir une mise à l'échelle. (Source : Apa)

Guinée : Procès du 28 Septembre 2009- Vers d'autres arrestations

Alors que le procès des auteurs présumés du massacre du 28 septembre 2009 se poursuit à Conakry, de nouvelles inculpations pourraient intervenir dans les prochains jours dans ce dossier, après celles des colonels Bienvenu Lamah, Jean Louis Kpoghomou et compagnie, a appris Africaguinee.com. Selon nos informations, un nouveau juge d'instruction a été désigné pour entendre de toutes les personnes qui seraient éventuellement citées dans cette affaire et sur lesquelles pèsent des soupçons dans la commission des infractions le 28 septembre 2009 au grand stade de Conakry.(Source:africaguinee.com)

Centrafrique : Travaux citoyens- Le président était au lycée Barthélémy Boganda de Bangui

L'opération « Kwa ti Kodro » se poursuit. Le Président de la République Son Excellence Professeur Faustin Archange TOUADERA s'est rendu ce matin du samedi 03 decembre 2022 au Lycée Barthélémy Boganda dans le 4e arrondissement de Bangui où il a effectué les travaux de lutte contre l'insalubrité dans les lieux publics. C'est la 16ème semaine consécutive que le Chef de l'Etat centrafricain se plie à cet exercice citoyen. (Source : abangui.com)

Gabon : Justice et sécurité – La prison centrale dotée d'une bibliothèque.

La prison centrale de Libreville est désormais dotée d'une bibliothèque. Baptisée « Mon livre, Mon droit », cette dernière a été inaugurée officiellement le 28 novembre 2022, informe le ministère de la Justice. Cette bibliothèque dispose de 1500 livres offerts par l'Union des écrivains gabonais (Udeg) et s'inscrit dans le cadre du programme de réinsertion des détenus, notamment ceux qui sont scolarisés. « Ces manuels vont nous aider à réinsérer nos détenus, surtout ceux qui vont passer les examens de fin d'année », a affirmé le Colonel Jean de Dieu Ngoundou Boucka, commandant en chef en second de la Sécurité pénitentiaire. (Source : Le nouveau Gabon)

Rdc : Fiscalité- L'installation d'une seule taxe par service recommandée dans le sud- kivu

Selon l'Agence Congolaise de Presse , le dialogue fiscal pour assainir le climat des affaires organisé à Uvira, par le gouvernement provincial du Sud-Kivu en collaboration avec l'organisation « Vng International », a recommandé à l'autorité provinciale l'installation d'un système fiscal d'une seule taxe par service.« Nous avons recommandé à l'autorité provinciale l'installation d'un système fiscal d'une seule taxe par service et à un taux abordable pour encourager les investisseurs locaux et ainsi lutter contre le chômage chez les jeunes et les femmes », ont déclaré les participants à la clôture de ces assises.

Tchad : Procès à huis clos des évènements du 20 octobre 2022- De sérieuses inquiétudes…

En réaction à la tenue du procès des évènements du 20 octobre 2022, censé avoir débuté ce 29 novembre à la prison de haute sécurité de Koro-Toro (ville située à 600 km au nord de N'Djamena, la capitale), sans la présence des avocats des accusés, Samira Daoud, Directrice régionale d'Amnesty International pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre.« L'absence des avocats, des familles des accusés et l'accès aux audiences refusé aux journalistes, soulèvent de fortes préoccupations concernant le respect du droit à un procès équitable, qui inclut notamment le droit de préparer sa propre défense et le droit à un procès public.» (Source : Apa)

Congo Brazza : 5éme édition de la Ciehc- Elle a pris fin le 02 décembre

Kintélé accueille depuis le 30 novembre dernier la conférence internationale et exposition sur les hydrocarbures du Congo (Ciehc). Ce sont quelques 1000 participants qui prennent part à la 5ème édition de la conférence internationale et exposition sur les hydrocarbures du Congo. L'évènement qui s'est ouvert mercredi 30 novembre 2022 à Kintélé, en République du Congo pour s'achever le vendredi 02 décembre. Pour cette 5ème édition, le thème choisi est : « La transition énergétique au Congo : opportunités et défis…» (Source : journal de Brazza)