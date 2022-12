Cote d'Ivoire: Financement du Plan national de développement- Le secteur privé ivoirien s'informe sur les opportunités

Des chefs d’entreprise se sont retrouvés au sein de la Confédération générale des entreprises de Côte d’Ivoire (Cgeci), au Plateau, le vendredi 02 Décembre, à la maison de l’entreprise. Ce pour s’informer sur les défis et opportunités qu’offre le Plan national de développement (Pnd) 2021-2025.

A l’initiative de la Cgeci, via sa Commission économie et Diversification cette rencontre d’information et de sensibilisation au Pnd (focus Pnd) a pour objectif d’aider le secteur privé à se développer à partir des opportunités qu’offre le Plan national de développement qui a pour coût global 59 000 milliards de FCfa. Dont environ 74% est réservé au financement du secteur privé.

Belle occasion saisie par Cissé Marcelin, directeur général du Plan et de la lutte contre la pauvreté, au ministère du Plan et du Développement, de présenter tous les projets d’investissement, les opportunités que les entreprises du secteur privé peuvent saisir pour prendre toute leur place dans la stratégie de transformation économique et sociale de la Côte d’Ivoire.

Ainsi, partant des six piliers du Pnd 2021-2025, entre autres, l’accélération de la transformation structurelle de l’économie par l’industrialisation et le développement de grappes ; le développement du capital et la promotion de l’emploi ; le développement du secteur privé et de l’investissement, il leur a exposé les principales stratégies de transformation.

Surtout les actions, mesures et réformes clés pour le développement du secteur privé. Il a évoqué, entre autres, l’opérationnalisation du Fonds ivoirien de l’innovation et le développement de l’affacturage, le business angel et le capital risk ; la mise en place d’un dispositif de suivi et de commande publique et un programme d’accès des Pme à la sous-traitance ; l’accompagnement de la croissance des Pme et leur développement ; l’assistance des Pme dans la prospection et l’accès des marchés nouveaux.

Au-delà des opportunités, le directeur du plan a présenté quelques points d’attention dans le cadre du dialogue État-secteur privé. Lui et son équipe ont surtout recueilli les besoins de ce secteur privé, ses aspirations afin d’affiner la programmation pour permettre à ce secteur de bénéficier des immenses opportunités d’investissements qu’offre le Plan national de développement.

« Pour cette stratégie nationale qui est alignée sur Côte d’Ivoire 2030 et le programme de société du Président Alassane Ouattara, notamment le programme Une Côte d’Ivoire solidaire, il était de bon aloi de la partager avec le secteur privé avec lequel nous l’avons conçue. Nous pensons qu’à partir de ces échanges, les entreprises privées joueront toute leur partition afin de prendre leur place pour que nous ayons un secteur privé dynamique », a-t-il lancé.

« Nous sommes très heureux et nous pensons que les échanges ont été fructueux. La direction générale du plan s’est accordée avec nous, du secteur privé, pour mettre en place une plateforme d’échanges sur le suivi de la mise en œuvre du Plan national de développement et voir avec le public, les secteurs d’activité à prendre en compte pour que les entreprises ivoiriennes aient une place beaucoup plus importante dans la réalisation du Pnd », s’est félicité Marc Wabi, directeur de la Commission économie et Diversification de la Cgeci.

Et d’ajouter : « Nous avons observé que sur les 59 000 milliards de FCfa des projets d’investissement du Pnd, il y a des opportunités pour les entreprises ivoiriennes de pouvoir capter des projets importants et de pouvoir à partir de ces projets se développer ». Commencé avec le ministère du Plan et du Développement, ce rendez-vous, selon Marc Wabi, sera poursuivi avec les autres ministères, à l’effet de décortiquer leurs principaux projets et voir comment les entreprises ivoiriennes de façon sectorielle, en collaboration avec des banques, pourront répondre aux opportunités du Pnd. Au nom du président de la Cgeci, le Directeur exécutif, M. Angui a dit merci au ministère du Plan et développement, pour avoir accepté de participer à cette tribune sur le Pnd.

Bamba Moussa