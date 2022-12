Sénégal: Coopération entre le Sénégal et l'Italie - Plus de 224 microentreprises soutenues par l'AICS

Plus de 224 microentreprises ont été soutenues par l'Agence italienne pour la coopération au développement (AICS), à travers l'initiative d'urgence humanitaire. L'annonce a été faite par Marco Falcone, le directeur de l'Agence italienne. Il s'exprimait hier, vendredi 2 décembre 2022, à l'occasion du webinaire de clôture de l'initiative d'urgence pour la protection de la population à travers cinq pays (Sénégal, Guinée-Bissau, Gambie, Guinée-Conakry et Mali).

"Au total, on compte plus de 425 000 bénéficiaires et 224 microentreprises soutenues à travers l'initiative d'urgence humanitaire (AID), pour un budget de cinq millions d'euros (plus de 3,292 milliards FCFA) afin d'améliorer les conditions de vie de la population vulnérable", indique-t-il.

Il a rappelé que le programme visait à mener des actions de développement dans les cinq pays ciblés à travers la création d'emplois et le renforcement de la résilience, en apportant assistance et protection aux catégories les plus vulnérables de la population. "Les bénéficiaires étaient des mineurs non accompagnés, des communautés d'accueil, des migrants en transit, des personnes en situation de handicap", a-t-il fait savoir.

Selon lui, les résultats de cette initiative ont été possibles grâce à la contribution fondamentale des partenaires locaux et des autorités locales. M. Falcone a précisé que les projets sélectionnés dans le cadre du programme ont mené des actions transrégionales, en agissant en consortium dans les zones les plus touchées par la crise humanitaire et le phénomène migratoire.