Ghana: Coupe du monde 2022 - éliminés, les Ghanéens ne se cherchent pas d'excuses

Sortis dès le premier tour de la Coupe du monde 2022, les Ghanéens ne se sont pas cherchés d'excuses après leur défaite 2-0 fatale face à l'Uruguay, ce 2 décembre à Al Wakrah. S'ils regrettent le penalty raté par leur capitaine André Ayew, ils ne blâment pas pour autant le milieu de terrain. Et les Black Stars assurent que l'élimination face aux Uruguayens, en quarts de finale du Mondial 2010, n'a pas pesé psychologiquement sur leur performance.

Les Ghanéens ont préféré quitter discrètement le Al Janoub Stadium d'Al Wakrah. Ils n'avaient pas le cœur à disserter sur leur défaite 2-0 face à l'Uruguay et leur élimination dès le premier tour de la Coupe du monde 2022 de football, ce 2 décembre. " A peu près 90% des joueurs disputaient leur première Coupe du monde, assure leur nouvelle vedette, Mohammed Kudus. Ça va vraiment nous endurcir ". Le meneur de jeu était l'un des trois Black Stars désignés pour parler à la presse, avec le défenseur Daniel Amartey et le gardien de but Lawrence Ati Zigi. " Je pense qu'on n'a pas eu beaucoup de chance, soupire ce dernier. On a eu un penalty et on l'a raté. Après, ça a tourné en notre défaveur. C'est vraiment la malchance et les petits détails qui ont fait la différence ".

" André est un super leader et un super capitaine "

André Ayew a effectivement eu l'occasion d'ouvrir le score. Mais sa frappe était trop molle pour surprendre le gardien adverse, Sergio Rochet. " La chose la plus facile serait de pointer du doigt l'un d'entre nous, prévient toutefois Kudus, qui vole au secours de son aîné. En seconde période, j'ai aussi eu des occasions de but que j'aurais pu convertir. Nous avons tous eu l'opportunité de peser sur cette rencontre. Donc je ne pense pas que le penalty a eu incidence sur le résultat final. André est un super leader et un super capitaine. Après avoir raté le penalty, il s'est remis dans le match et s'est dévoué pour l'équipe comme chacun d'entre nous ".

Ayew, dernier rescapé du Ghana-Uruguay du Mondial 2010, a-t-il été rattrapé par le souvenir traumatisant de ce match, au moment de tirer ? " Cette peur, c'est du passé, assure Amartey. C'était une nouvelle Coupe du monde et je pense qu'on a pris du plaisir ". Ati Zigi abonde : " C'était il y a douze ans et ce n'est pas quelque chose qu'on avait dans nos têtes. On était vraiment concentré sur ce match face aux Uruguayens. "

Des Sud-Américains qui ont aussi été éliminés du tournoi, faute de s'être imposés plus largement face aux Black Stars. " Franchement, ça ne change rien, balaie Amartey. On était venu pour gagner, pour passer. Le score a changé dans l'autre rencontre [victoire 2-1 de la Corée du Sud face au Portugal, Ndlr] et l'Uruguay voulait marquer encore un but. Mais nous les en avons empêchés ". Ghanéens et Uruguayens ont alors quitté la compétition ensemble.