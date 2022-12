Maroc: Journée nationale du don de sang - Quatre questions à la directrice du Centre national de transfusion sanguine et d'hématologie

interview

Rabat — Le Maroc célèbre le 05 décembre la journée nationale du don de sang, une occasion de rappeler l'importance de ce geste humain, bénévole et charitable. Dans une interview accordée à la MAP à cette occasion, la directrice du Centre national de transfusion sanguine et d'hématologie (CNTSH), Najia El Amraoui, a mis l'accent sur la nécessité de tout un chacun de faire des dons de sang pour sauver des milliers de vies et aider à la guérison de patients atteints de diverses maladies à travers le Royaume.

1. Le Maroc célèbre lundi la journée nationale du don du sang. Pourquoi est-ce si important de donner son sang?

Le don de sang relève de la responsabilité de tout un chacun. Il s'agit d'un devoir national, moral et religieux. Toute personne adulte et en bonne santé est appelée à donner de son sang, au moins tous les trois mois pour les hommes et tous les six mois pour les femmes.

En effet, le sang est un tissu liquide qui circule dans notre corps grâce aux vaisseaux sanguins. Il est composé de globules rouges, de globules blancs et de plaquettes qui baignent dans un liquide appelé plasma. Le sang est une matière vitale qui joue un rôle essentiel dans le transport de l'oxygène, des nutriments, des anticorps et des hormones. A ce jour, aucun chercheur ou savant n'a trouvé un éventuel produit substituable à cette précieuse substance.

2. A qui bénéficie le don du sang ?

Le don de sang peut sauver des personnes victimes d'accidents, des patients devant subir des chirurgies cardiaques, vasculaires, des femmes présentant des complications lors de la grossesse ou encore pour le traitement de différentes maladies de sang.

Ainsi, toute personne peut un jour dans sa vie avoir besoin d'un don de sang, car comme on dit : "ça n'arrive pas qu'aux autres". Nos proches, ou nous même, pouvons avoir besoin un jour ou l'autre d'une transfusion sanguine.

3. Peut-on contracter des virus, bactéries ou maladies pendant le processus de don ?

Il est important que tous les citoyens prennent conscience qu'il est absolument impossible de contracter une quelconque maladie ou virus pendant l'opération de don du sang.

Les normes en matière de sécurité des réserves de sang sont très élevées.

Le don est toujours réalisé avec du matériel stérile à usage unique afin de garantir la sécurité de tous, et que le risque de contracter une maladie pendant le processus de don est assurément nul.

3. Quel est l'état du stock de sang actuellement au Maroc ?

Le Maroc a un besoin quotidien de plus de 1.000 poches de sang. Logiquement, les grandes villes du Royaume ont un besoin plus important, compte tenu du nombre important d'hôpitaux et de patients.

Le taux de don de sang en 2021 a atteint 0,88% de la population, soit environ 319.219 donneurs, alors que l'OMS recommande un taux de plus de 1% afin d'atteindre l'autosuffisance en besoins sanguins.

Actuellement, nous sommes à 0,99% en termes de pourcentage de dons par rapport à la population totale. Ce qui constitue un chiffre intéressant dans un contexte post-covid.