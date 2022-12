Algérie: Campagne de sensibilisation sur les risques d'asphyxie au monoxyde de carbone

ALGER — Une campagne de sensibilisation autour de la prévention des risques d'asphyxie au monoxyde de carbone (Co) induits par la mauvaise utilisation des appareils de chauffage durant la saison hivernale, a débuté samedi au niveau de la wilaya d'Alger.

Organisée par la circonscription administrative de Bir Mourad Rais, cette opération s'inscrit dans le cadre de la campagne nationale de sensibilisation lancée par le ministère de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire en vue de prévenir les risques d'asphyxie au gaz de monoxyde de carbone.

L'opération a englobé dans sa première étape, la commune de Gué de Constantine et sera généralisée, durant les prochaines jours, à toutes les communes de la circonscription administrative.

D'une durée de 10 jours, cette campagne de sensibilisation connaitra la participation de tous les secteurs concernés, dont les autorités locales, la Protection civile, la société Sonelgaz, ainsi que les composantes de la société civile.

A l'occasion, le caporal Mustapha Salim Siyah de la Protection civile relevant de la circonscription administrative de Bir Mourad Rais, a mis en avant l'importance d'organiser cette campagne, en vue de sensibiliser les citoyens aux risques des émanations du monoxyde de carbone, notamment pendant la période hivernale, appelant à ne pas utiliser les appareils de chauffage sans s'être rassuré de leur validité et sans les avoir soumis à l'entretien et au contrôle périodique, notamment dans les régions rurales.

Selon le même intervenant, le nombre d'interventions effectuées par les éléments de la Protection civile, depuis le début de l'année en cours, est estimé à 800 interventions au niveau national, qui se sont soldées par le sauvetage de 1.367 personnes, tout en déplorant de 176 autres décès du fait de leur inhalation de ce gaz tueur.

Le même responsable a appelé, en outre, les citoyens à la nécessité d'éviter la fuite du Co, en prévoyant des bouches d'aération dans les maisons et en acquérant les détecteurs de Co.

De son côté, le responsable à la société de Sonelgaz de la circonscription administrative de Bir Mourad Rais, Ali Tindad a mis en exergue le rôle de la société civile dans l'opération de sensibilisation dans les milieux de la société, soit au niveau des cités à forte densité démographique ou via les réseaux sociaux, rappelant les efforts que sa société déploie dans la prévention des risques du Co, en sensibilisant les citoyen à la nécessité de contrôler et d'entretenir les appareils de chauffage et la non utilisation des moyens de cuisson pour se chauffer.

Le responsable de l'Environnement à la circonscription administrative de Bir Moirad Rais a mis l'accent, à son tour, sur l'importance de poursuivre l'organisation de telles campagnes de sensibilisation, ajoutant que la commune de Gué de Constantine a été choisie, en vue de donner le coup d'envoi à cette campagne, au vu de sa densité démographique.