Congo-Kinshasa: Forum des filles de la RDC - La plateforme numérique "U-report filles" officiellement lancée

Le forum des filles de la République démocratique du Congo (RDC) s'est achevé le 1er décembre, à Kinshasa, dans un climat de convivialité et de beaucoup d'émotions. Il a été sanctionné par le lancement officiel de la plateforme numérique U-report filles, projet porté par le Fonds des Nations unies pour l'enfance (Unicef) et le ministère de la Jeunesse, en collaboration avec trois compagnies de téléphonie mobile évoluant dans le pays.

U-report est une plateforme sociale développée par l'Unicef, disponible via SMS, Messenger ou WhatsApp, où les jeunes s'expriment sur des enjeux qui leur tiennent à cœur, à travers de courts sondages. Ils obtiennent des informations, rapportent les problèmes auxquels ils font face pour en proposer des solutions et prendre action pour un changement positif dans leur communauté.

En RDC, il y a 4 300 000 de U-report dont 33 % sont des filles. Raison pour laquelle l'Unicef- RDC a imaginé U-report filles, une première dans le monde, pour permettre aux jeunes congolaises d'avoir leur propre plateforme afin de s'exprimer sur les thématiques qui les touchent et ainsi influencer la prise de décision, mais aussi accéder à des informations cruciales liées aux préoccupations quotidiennes.

Pour rejoindre cette plateforme, il suffit d'envoyer " filles" au 101 pour avoir accès à toutes les informations. Cette initiative tombe à point nommé au moment où le monde entier célèbre les seize jours d'activisme contre la violence ayant pour base le genre à l'égard de la femme et de la jeune fille. Ce qui permettra aux filles de dénoncer tous les problèmes liés à ce genre de pratiques.

A en croire la directrice régionale de l'Unicef Afrique de l'Ouest et du centre, Marie-Pierre Poirier, la plateforme U-report a été créée il y a une dizaine d'années. Elle fonctionne dans plus de 90 pays dans le monde et la RDC est le deuxième pays à bénéficier de ses services. Elle permet à plus de 26 millions de jeunes de se connecter, de s'informer, de participer et de s'engager au niveau communautaire sur les sujets qui les touchent.

Marie-Pierre Poirier a, par ailleurs, salué l'organisation du forum des filles de la RDC qui a été un catalyseur des discussions, d'écoute, d'alliance, de communion autour d'un objectif commun, celui de changer les choses.

Pour sa part, le ministre de la Jeunesse, Yves Bunkulu Zola, qui a lancé officiellement cette plateforme, a indiqué qu'elle servira de tremplin aux jeunes filles afin de leur permettre de donner leurs avis et leurs opinions afin d'obtenir des informations, rapporter des problèmes auxquels elles font face, prendre des actions tout en proposant des solutions pour un changement positif dans la communauté.

Il a annoncé, dans la foulée, que son institution a mis en place divers programmes d'accompagnement des jeunes, notamment une formation qualifiante dans l'entrepreneuriat à travers le fonds spécial pour la promotion de l'emploi des jeunes par une subvention du gouvernement en faveur des jeunes élèves et jeunes étudiants dénommée Projet prodige et Pejab pour tous ceux qui veulent embrasser la filière agricole.

Précisons que du 29 novembre au 1er décembre, Kinshasa a abrité pour la première fois le forum des filles de la RDC. Il a été organisé par l'Unicef en collaboration avec le ministère de la Jeunesse; le ministère du Genre, Famille et Enfants et celui des Affaires sociales et Actions humanitaires. C'était une occasion de présenter aux jeunes filles venues des quatre coins de l'Afrique les différentes opportunités pour qu'elles deviennent de véritables actrices du changement tout en accédant aux compétences, aux connaissances et aux réseaux nécessaires.