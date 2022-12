Madagascar: Grand P - Dans nos murs depuis hier

Il a annoncé sur ses réseaux sociaux son départ de la Guinée pour rejoindre Madagascar, jeudi dernier.

Après une escale en Éthiopie, Grand P est finalement arrivé hier sur le sol malgache vers les 13h30, mettant en émoi les passagers et toutes les personnes qui étaient à l'aéroport. Grand P de son vrai nom Moussa Sandiana Kaba, est un influenceur guinéen. Atteint de progéria, qui lui donne un physique différent, il est longtemps victime de moquerie et de marginalisation à cause de son apparence mais sa différence a fait plus tard sa force et sa renommée. Suivi par plus de 7 millions d'abonnés sur Facebook, peu de Malgaches cependant ont su qu'il était également chanteur. Les habitants de Sambava et des environs auront l'opportunité de découvrir ses prestations, demain.

En effet, accompagné de son agent, Grand P rejoindra Sambava, sa destination initiale et raison première de son séjour en terre malgache, ce jour. Cette ville du Nord de Madagascar déjà en effervescence à cause du festival Wakawaka depuis le 1er décembre dernier, attend plusieurs artistes internationaux et locaux pour le grand concert qui s'y déroulera demain. Une belle brochette d'artistes malgaches tels que Tence Mena, Ceasar, Smaven, Jerry Marcoss... pour ne citer qu'eux se partageront la scène avec Grand P et Jean Jacques B au stade municipal de Sambava. Tous ont accepté d'apporter leur brique à cet événement qui est, en vérité, une mobilisation pour collecter des fonds afin de mener à bien la construction d'une École Primaire Publique dans la localité d'Ampiasasahanala, un village de Sambava.

Les actions sociales ne sont pas choses nouvelles pour Grand P qui a d'ailleurs sa propre fondation, la fondation Grand P humanitaire, qui s'est fixée pour mission de venir en aide aux personnes de petites tailles et aux orphelinats en Afrique.

Après ce grand concert caritatif, Grand P projette de revenir dans la Capitale. Il a émis son souhait de rencontrer les autorités malgaches et la communauté guinéenne de Madagascar.