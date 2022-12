Madagascar: Du lavage de cerveau religieux

À maintes reprises nous avons écrit sur la radicalisation lente mais dangereuse de certaines religions à Madagascar. Ce phénomène est souvent sous-estimé car, une fois de plus, nous nous voilons la face derrière le concept du " fihavanana " et que visiblement notre société serait sage, fraternelle et tolérante.

Seulement, en vérité, il n'en est rien de tout cela. Nous vous invitons à décortiquer dans ces quelques lignes les signes de ce nous appelons le lavage de cerveau religieux. Mais nous tenons à signifier que l'objectif de ces alertes que nous lançons est le réveil citoyen pour se préserver de la dérive totalitaire de certains religieux, religions. Mais aussi pour cultiver en chacun l'esprit de la libre-pensée, de la tolérance et du savoir-vivre dans la diversité humaine.

Nous allons partager dix signes avant-coureurs qui devront nous alerter mais aussi nous aider à analyser la situation qui prévaut dans notre pays. Premier signe, l'isolement. L'une des premières façons pour une institution religieuse de vous laver le cerveau est de vous isoler de vos amis et même de votre famille. Dans de nombreux cas, les personnes sont libres physiquement, libres d'interagir avec qui elles veulent. Mais il s'agit plus d'un embrigadement intangible qui est l'isolement mental qui vous fait remettre en question les gens qui vous aiment et que vous aimiez. Vous commencez à avoir l'impression qu'ils ne vous comprennent pas. Vous commencez même à juger leurs pratiques religieuses ou l'absence de pratiques religieuses. Vous pensez que vous êtes le seul sur le droit chemin et que les autres sont des mécréants. N'entend-on pas cela encore et encore tous les dimanches, tous les vendredis ?

La vérité, c'est que ceux qui vous lavent le cerveau ne veulent pas que vous vous sentiez en sécurité avec vos proches. Pour que vous soyez le plus dépendant d'eux. Ils ne peuvent vous contrôler et contrôler votre esprit que si vous êtes isolé et dépendant d'eux. Ils peuvent prétendre qu'ils sont votre " nouvelle " famille.

Second signe : il n'est pas toléré de contester ou de débattre des écritures. La plupart des religions ont des règles définies auxquelles il faut adhérer et d'autres règles qui peuvent être laissées à l'interprétation. Malheureusement, les interprétations sont le droit exclusif des leaders religieux. Dans un cadre religieux sain, vous devriez vous sentir libre de contester ou de débattre les écritures, sans vous sentir méprisé. À cause du lavage de cerveau religieux, on vous dira que remettre en question les écritures équivaut à remettre Dieu en question. Dans la plupart des cas, vos questions ou opinions seront instantanément rejetées. Et dans le pire des cas, si vous ne faites pas attention, vous serez étiqueté comme blasphémateur. Dans ces situations, beaucoup se résignent au silence.

Les laveurs de cerveau religieux ont une tendance à adopter une approche stricte des commandements sacrés. Ils ne veulent pas que des interprétations libérales viennent entacher ce qu'ils prêchent. En d'autres termes, ils ne veulent pas que leurs interprétations soient remises en question.

Nous allons voir les autres signes dans les futurs textos de Ravel. Nous vous invitons à l'ouverture d'esprit mais aussi à la tolérance.