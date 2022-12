Madagascar: Slalom 7e Manche - Avant-goût du duel final Mathieu-Fred

Échauffement. La septième et dernière manche du championnat de Madagascar des slaloms de ce weekend, à Andranotapahana, sera marquée par le duel entre les leaders du championnat de Madagascar des rallyes, Mathieu Andrianjafy et Fréderic Rabekoto. Ce "Last Race" du sommet national des slaloms, organisé par le club Auto cross car de Tana-narive (ACCT) n'aura plus d'enjeu pour la course au titre. Le champion de Mada-gascar pour la saison 2022 est connu d'avance à l'issue de la sixième manche, la course de côte Asacm à la fin octobre à Imerinkasinina.

Le pilote du club Fmmsam, Juan Rakotojohary alias Tovonen Jr, au volant d'une Clio, a réalisé jusqu'ici un carton plein en raflant sans laisser de miette la victoire lors des six précédentes

manches. Si le champion national est déjà connu avant la dernière manche de la saison, le duel entre deux leaders du championnat de Madagascar des rallyes, Mathieu Andrianjafy sur Subaru et Fréderic Rabekoto sur Subaru Impreza, est très attendu.

En lice au championnat du slalom cette saison, au volant d'une Citroën C2, Fred comme Mathieu vont tous les deux conduire leurs quatre roues motrices respectives. "Je n'ai pas d'objectif précis, c'est juste pour jouer un peu et prendre du plaisir", confie Mathieu Andrianjafy, l'Enfant terrible. Fred Rabekoto a de son côté mentionné que "ce sera un essai à grandeur nature de la voiture, une sorte d'échauffement... ".

Double départ

"Tovonen Jr" qui vient de remporter son deuxième titre national d'affilée, est presque prêt pour la dernière manche de ce weekend. "On a voulu effectuer un upgrade pour résoudre le problème de ratage, mais la pièce commandée n'est pas arrivée à temps, donc on va le faire comme lors des précédentes manches", souligne Juan Rakotojohary. "Le ratage persiste toujours et j'ai peur que l'on ne trouve la solution à temps... Je suis déjà champion et ne sera plus sous pression. Ce sera difficile avec le problème de ratage, mais on va quand même tout essayer pour l'emporter", temporise-t-il.

La piste sera sûrement boueuse et glissante, mais cela fait partie du spectacle en slalom... "Deux voitures prendront en même temps le départ, sur deux pistes parallèles sans échangeur. Outre les virages, il y a une ligne droite longue de 250 mètres... ", indique Jackol Andriamanan-tsarasoa, président du club ACCT et organisateur, pour décrire le tracé. "Comme plan B, au cas où la pluie perturbe la course de samedi après-midi, la deuxième manche sera reportée tôt le dimanche matin vers 7 heures", souligne le patron de l'ACCT.