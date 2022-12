Madagascar: Charbon écologiques - Une alternative crédible au charbon de bois

Des résidus agricoles, des déchets végétaux, rien ne se perd et tout peut être utilisé pour fabriquer du charbon écologique.

Le Salon de l'Environnement et des alternatives écologiques qui a débuté depuis jeudi au Stade Barea Mahamasina met en exergue des innovations et alternatives pour la vie quotidienne. Et ce afin de conserver le plus possible l'écosystème. Le charbon de bois est largement utilisé par les ménages pour la cuisine, mais sa fabrication présente une menace pour les forêts. L'initiative de charbon vert ou charbon écologiques fait écho auprès de certains ménages. Ainsi, la production de charbon à base de débris et déchets végétaux est le plus remarqué durant le salon. C'est le cas de Mi'Arina, une entreprise localisée dans la région Itasy. L'innovation consiste à collecter les débris végétaux et des déchets ménagers auprès des ménages.

"On constate que le besoin en bois de chauffe a considérablement augmenté. Alors que la forêt disparaît, la demande n'est plus comblée par les réserves en bois. C'est pourquoi, nous avons imaginé cette alternative. Les matières premières se basent essentiellement sur ces déchets ménagers. Des résidus agricoles comme les tiges de maïs ou encore les tiges de manioc, ou bien des pelures de légumes sont utilisés pour produire ce type de charbon. Pour donner la couleur semblable au charbon de bois, nous employons de la poudre de ce charbon pour la texture", indique Barson Rakotonirina du Mi'Arina Charbon écologique.

En termes de comparaison, l'utilisation de ce type de charbon permet d'économiser de l'énergie et de l'argent pour les ménages. "Cinq pièces du charbon pourraient servir pour la cuisson des aliments en une heure de temps. En termes de consommation, un sac de 40kg suffit à un ménage pour deux mois, alors qu'un sac de charbon de bois de 50kg ne dure qu'un mois", enchaîne le responsable.

Raisons écinomiques

La production et la demande de charbon écologique augmente au fil des années. "J'ai décidé d'opter pour ce type de charbon pour des raisons économiques, mais également pour des raisons écologiques. Le prix du sac de charbon ne cesse d'augmenter", témoigne Lila, une mère de famille.

Par ailleurs, des charbons verts ont été présentés au stand. Ce charbon s'inscrit dans un même concept que le précédent charbon. Dans le cadre du projet "Milofo" s'inscrit dans une vocation plus sociale, notamment afin d'aider des familles en situation de précarité dans quelques fokontany de la capitale. En plus d'être rentable, les activités liées au charbon écologique nourrissent des familles dans le besoin.