Madagascar: Salon - Le SIAE revient pour une deuxième édition

Un succès grandissant. Le Salon international des acteurs économiques, SIAE, entame sa deuxième édition l'an prochain . Après une première édition fructueuse, particulièrement en termes de rencontres professionnelles pour les exposants, et en termes de diversité d'offres pour les visiteurs, la nouvelle édition a été conçue avec minutie pour proposer des offres encore plus riches et la meilleure des expériences pour toutes les parties concernées.

"Prônant la croissance économique par l'Union des acteurs, le SIAE ambitionne de devenir le lieu de rencontre privilégié des acteurs économiques, tous secteurs confondus, issus de différents pays. L'objectif est de créer et développer des opportunités pour toutes les parties prenantes" annonce son comité d'organisation.

"Pour cette deuxième édition, un panel d'offres original spécialement organisé pour valoriser chaque acteur et chaque secteur, est proposé. Outre l'exposition en stand, des rencontres B2B, des conférences thématiques dédiées, un magazine professionnel spécialement édité et diffusé en marge de l'événement, un espace réservé au domaine du bien-être et des défilés de mode s'ajoutent aux choix qui se présentent aux participants. La participation des entreprises étrangères sera davantage favorisée explique une responsable de communication.

"Bien plus qu'un salon de rencontre des acteurs économiques, le SIAE se préoccupe particulièrement de l'adéquation entre l'offre et la demande. La ligne directrice est de permettre à chaque secteur représenté et à chaque acteur de trouver et de développer le maximum d'opportunités d'affaires pour promouvoir la croissance de leurs activités" ajoute-t-elle.

Dans cette optique, les rencontres B2B sont ouvertes à tout entrepreneur, investisseur, dirigeant, référent et autres acteurs susceptibles de proposer une offre ou d'exprimer une demande à destination des premiers.

Les Conférences quant à elles sont destinées à tout acteur souhaitant s'étaler sur un thème particulier pour partager sa vision, informer ses référents, expliquer un processus, ou s'exprimer sur un fait particulier dans son secteur... Elles permettront aux panélistes de concerter avec les parties prenantes de son secteur ou d'échanger directement avec ses cibles sur le thème de leur choix.

L'espace bien-être et les défilés de mode s'adressent à ceux qui opèrent dans ces domaines et proposant des offres à destination du public en général et des entrepreneurs en particulier.

Le SIAE développe parallèlement à l'événement, un magazine professionnel à destination de tout opérateur désireux de faire connaître son offre et d'accentuer la visibilité de son organisation.

Le Salon international des acteurs économiques, un salon tout en un, se veut être le salon de toutes les opportunités pour les acteurs économiques et les visiteurs. Le SIAE est ouvert à tous les acteurs concernés partageant la vision de la promotion de la croissance économique dans l'union des parties prenantes.