Madagascar: Fin d'année - Les prix des PPN sous surveillance

Trois directions du ministère de l'Industrialisation, du commerce et de la consommation se sont réunies avec les importateurs et les grossistes de PPN ce jeudi. Objectif : assurer la stabilité des prix durant les fêtes.

Veiller au grain. Le ministère de l'Industrialisation, du commerce et de la consommation (MICC) ne compte pas baisser sa vigilance malgré l'arrivée de la période des fêtes. Trois directions de ce département à savoir la direction de la Protection des consommateurs, la direction du Commerce intérieur et la direction régionale de l'Industrialisation, du commerce et de la consommation (DRICC) ont tenu une réunion avec les importateurs et grossistes des Produits de première nécessité (PPN) ce jeudi. À l'ordre du jour, discuter de l'application des réglementations régissant ce secteur, notamment en ce qui concerne le respect des prix plafonds applicables sur le marché.

"Il a été rappelé aux opérateurs présents que la période des fêtes approche et qu'il faut sauvegarder l'intérêt des consommateurs. Ils ont ainsi été sensibilisés pour ne par profiter de cette période pour augmenter les prix. Il a également été rappelé que les autorités vont être vigilantes par rapport au respect de la qualité des produits, notamment la vente des produits périmés", rapporte un communiqué diffusée par le service de la Communication du MICC.

Inspection

Parallèlement, les actions de surveillance sur le terrain vont également continuer et seront même renforcées selon toujours ce communiqué. Les équipes du MICC vont ainsi multiplier les visites d'inspection auprès des grossistes, les importateurs et même les détaillants. Outre le respect des prix maximum, la gestion des stocks sera particulièrement suivie de près pour que personne ne soit tenté de faire une rétention, risquant ainsi de déstabiliser le circuit d'approvisionnement des produits stratégiques, notamment le riz.

Pour ce qui est de la disponibilité des PPN pendant les fêtes et mêmes durant la période de soudure justement, aucune inquiétude également de ce côté là. Il y a quelques jours, profitant de son passage à Toamasina pour superviser les préparatifs de la campagne de litchi, le ministre de l'Industrialisation, du commerce et de la consommation Edgard Razafindravahy est également allé inspecter les hangars de stockage de PPN, notamment le riz, pour constater que ce dernier est disponible en grande quantité pour répondre aux besoins du marché. Mais malgré cela, le MICC voit loin et toutes les directions concernées ont profité de la présence des importateurs à la réunion pour les inciter à poursuivre les importations afin sécuriser l'approvisionnement du marché.