Madagascar: Basketball / Africa Cup 2022 - Madagascar relève le défi face à l'Égypte

Ce n'est plus qu'une question d'heures. Les Ankoay garçons de basketball 3X3 affronteront les Égyptiens ce soir, à partir de 17h45. Le défi est immense, mais tout est possible.

On ne change pas une équi-pe qui gagne. La FIBA 3X3 Africa Cup 2022 débutera ce jour, dans la capitale égyptienne, pour le clan malgache. En ouverture de son premier match, les Ankoay garçons, composés de Livio, Elly, Arnol et Fiary, affronteront les Pharaons dans un match très attendu et très scruté par les amateurs de la balle orange. C'est du lourd pour les protégés de Jean de Dieu Randrianarivelo, coach de l'équipe nationale malgache, car l'Égypte est le champion d'Afrique en titre du basket-ball 3X3. Pour mieux s'adapter au climat, la délégation malgache a pris le soin d'arri-ver en avance dans ce pays. Cela pour démontrer qu'elle n'est pas venue pour faire du tourisme, mais pour réaliser un bon résultat. La préparation a suivi les étapes et rythme nécessaires, car l'objectif est clair, figurer au moins dans le dernier carré.

En quête de son premier titre continental et ne comptant pas faire de la figuration, la Fédération malgache de basketball (Fmbb) a réuni les quatre meilleurs basketteurs les plus en forme du moment. Ces derniers ont déjà montré leur savoir-faire en basketball 3X3 en 2019 en remportant la médaille d'or, lors des Jeux africains de Maroc. Cette année, l'équipe nationale malgache veut rééditer cet exploit. Arnol Jean Alpha Solondrainy est le plus capé dans l'équipe nationale Ankoay 3X3 car il était déjà présent, dans la première édition du championnat d'Afrique de basketball 3X3 qui s'est joué à Lomé, en Togo, en 2017. Madagascar a été classé troisième lors de sa première participation.

Une sorte de revanche

Après avoir disputé l'élite 16 du Road to BAL en Afrique du Sud, l'équipe nationale malgache à ossature Cospn n'est plus un novice de la compétition. La bande à Livio et Elly peut bousculer les Égyptiens. Les deux équipes se sont déjà affrontées aux Jeux africains de Maroc. Madagascar s'est imposé sur le score de 21 à 19, le soir du 25 août 2019, lors de la grande finale devant l'Égypte. Les deux équipes se sont affrontées en match de poule et les Pharaons ont gagné par 22 à 18. Au championnat d'Afrique de basketball 3X3, toujours en 2019, les deux équipes se sont croisées de nouveau en demi-finales, mais c'est l'Égypte qui a arraché la victoire sur le score de 21 à 11, faisant de ce pays le champion d'Afrique en titre du basketball 3X3. Le match d'aujourd'hui est donc une sorte de revanche pour l'équipe nationale malgache car l'Égypte mène déjà par 2 à 1 en termes de victoires en trois confrontations.

Les Ankoay garçons sont fin prêts. " La préparation s'est bien déroulée avec l'acclimatation. Nous sommes totalement prêts et nous ferons le nécessaire pour trouver la victoire. Chacun a son rôle à défendre sur le terrain, sans oublier la complémentarité de tous. Nous avons hâte d'y être ", confie Livio Ratianarivo, membre de l'équipe nationale Ankoay.