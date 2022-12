Cameroun: Mondial 2022 / Rigobert Song (Cameroun) - " Aujourd'hui je suis fier de mes joueurs "

Les Lions Indomptables du Cameroun quittent le Mondial 2022 au stade des rencontres de poules malgré leur belle et impressionnante victoire (1-0) sur le Brésil de Dani Alves. A l'issue de cet exploit, le sélectionneur Rigobert Song a tenu à féliciter ses joueurs.

" C'est une nouvelle génération qui monte, a répondu Song. Il faut que les joueurs possèdent l'esprit compétiteur. Aujourd'hui, ils l'ont montré. Je suis fier d'eux. On repart avec un petit regret, car on pense que l'on aurait pu faire mieux. Je suis certain que les supporters ne sont pas déçus et je tiens à les féliciter (... ) C'est historique, on fait partie des pays africains qui ont souvent participé à la Coupe du monde, et de voir le Cameroun battre le Brésil... Il faut féliciter mes joueurs. Ils ont démontré qu'ils pouvaient faire mieux que ça. C'est dommage qu'on s'arrête là, mais il faut garder le positif. On avait dit qu'on était en train de monter en puissance. (... ). Les regrets, c'est dans le premier match qu'on peut les avoir. On avait eu des opportunités. Aujourd'hui je suis fier de mes joueurs. Ils ont démontré qu'ils étaient des vrais guerriers ", a déclaré le technicien camerounais au micro de beIN SPORTS.