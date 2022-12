Cameroun: Mondial 2022 / Ngom Mbekeli (Cameroun) - " On a essayé de jouer pour passer au tour suivant "

Passeur décisif pour sa première sélection sur le but qui a permis au Cameroun de battre le Brésil (1-0), Ngom Mbekeli a tout donné pour aller chercher la qualification, en vain. Au sortir de cette rencontre, le joueur de 24 ans a livré ses impressions au micro du quotidien L'Equipe.

" Mon sentiment c'est une très grande joie de pouvoir réaliser un rêve, jouer une Coupe du monde face au grand Brésil, avec des joueurs que je vois jouer chaque week-end en Premier League et dans les meilleurs championnats du monde. Je me retrouve à jouer contre eux, c'est ça qui fait ma fierté, et en plus je fais une passe décisive. Je suis rentré avec l'envie d'être efficace à tous les niveaux, essayer de donner le maximum. Quand je rentre, l'entraîneur me dit de jouer tous les coups à fond, qu'on n'a plus rien à perdre. Il me demande d'essayer de percuter, de faire des centres, en assurant le repli défensif. Nous, on a essayé de jouer pour passer au tour suivant. Ça n'a pas suffi mais on ne va pas cracher sur la victoire. Même si on est éliminés, c'était un match pas facile ", a confié le joueur de l'APEJES de Mfou au micro de L'Equipe.