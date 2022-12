Cameroun: Mondial 2022 - Cameroun - Malgré l'élimination, Devis Epassy " sort la tête haute "

Rodolph TOMEGAH

Beaucoup ne le voyaient pas le faire. Mais ce samedi, le Cameroun a réalisé l'exploit de battre le Brésil (1-0) à l'occasion de son troisième et dernier match de poule de la Coupe du monde 2022.

Malheureusement, cette victoire a coincidé avec celle des Suisses contre la Serbie (3-2), ce qui n'a pas permis aux Lions indomptables de se qualifier pour les huitièmes de finale.

Gardien remplaçant mais devenu titulaire après la mise à l'écart d'André Onana, Devis Epassy a plutôt été l'auteur d'une très belle prestation au cours de cette rencontre et a été élu " Homme du match ". Et malgré l'élimination, le portier de 29 ans est fier du comportement de son équipe.

" Un mélange de fierté et de déception ? Oui complétement, on devait faire le job de gagner, on l'a fait. Après, en rentrant aux vestiaires, on a vu qu'on n'était pas passé donc on est déçu forcément. Il ne faut pas avoir des regrets aujourd'hui. On sort la tête haute ", a déclaré Epassy au micro de beIN Sports.