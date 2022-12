Cameroun: Mondial 2022-Cameroun - Toko-Ekambi regrette les deux premières rencontres

Malgré leur victoire (1-0) de prestige contre le Brésil hier lors de la troisième journée des matchs de poules de la Coupe du Monde Qatar 2022, les Lions Indomptables ont été éliminés de la compétition plus tôt que prévu.

Au sortir de la rencontre, Karl Brillant Toko-Ekambi, au micro de TF1 a regretté les deux premiers matchs du Cameroun, notamment face à la Suisse (perdu 0-1) et contre la Serbie (3-3).

" On est déçus, mais fiers de la victoire et du visage qu'on a montré. De ce qu'on a représenté. Il nous a manqué de l'expérience sur les deux premiers matches, mais aussi de l'efficacité, car on a eu des occasions. Comme on dit, on ne maîtrise pas tout. On avait une poule difficile. On va repartir la tête haute ", a laissé entendre le Lyonnais au micro de TF1.