Cote d'Ivoire: Accords de libres échanges continentaux africains - Les médias formés pour mieux instruire les populations sur cet instrument commercial

Cet atelier organisé par la Cedeao en partenariat avec la Giz se tient du 28 novembre au 2 décembre à Abuja, au Nigeria.

Une trentaine de journalistes africains de l'Afrique de l'ouest renforce leurs capacités sur les différents protocoles commerciaux régionaux et même continentaux. Cet atelier de mise à niveau des hommes de médias est organisé à Abuja, au Nigeria. Ce séminaire qui se tient du 28 novembre au 2 décembre 2022, est à l'initiative de la commission de la Cedeao, en partenariat avec l'Agence de la coopération allemande, Giz.

L'objectif de cette rencontre de quatre jours, selon Dr Sacko Seydou, chargé de programme commerce et concurrence au niveau de la commission de la Cedeao, consiste à outiller les hommes de médias pour accompagner les Etats membres à la mise en œuvre de l'accord sur la Zone de libre-échange continentale africaine (Zlecaf).

" En outre, la mise en œuvre intelligente de cette mesure repose fortement sur un bon système de communication qui devrait contribuer à informer et à sensibiliser tous les acteurs de l'économie et de la société. Et ce, dans une approche à la fois participative, équitable et inclusive, avec l'objectif ultime d'assurer leur appropriation de ces accords. La commission de la Cedeao est convaincue du rôle important des journalistes que vous êtes, dans l'animation de la vie des sociétés humaines. Ceci justifie la pertinence de cette session de renforcement des capacités ", a-t-il justifié.

Outre la Zlecaf, l'expert a aussi précisé que cette séance de formation a pour but d'instruire sur l'accord de l'Organisation mondiale du commerce sur la facilitation des échanges (Afe), afin que celle-ci puisse expliquer dans un langage simple et accessible les mécanismes de ces accords aux populations.

" Par conséquence, les secteurs public et privé, la société civile, les universités et les médias pourront se les approprier rapidement et les utiliser plus efficacement. L'objectif à terme, est de contribuer à la construction d'un réseau de journalistes spécialisés dans le commerce dans la région de la Cedeao et au niveau du continent ", a-t-il informé.

Gabriel Baglo, journaliste-formateur, pour sa part, a fait savoir aux participants le rôle des médias dans la promotion des deux accords que sont la Zlecaf et l'Afe permettra de faciliter la compréhension des instruments de la Cedeao sur le commerce, de booster la sensibilisation auprès du grand public et des parties prenantes.

La Zlecaf est un accord-cadre qui couvre l'ensemble des échanges de biens et services, les investissements, la politique de concurrence, les droits de propriété intellectuelle et le commerce électronique, les femmes et jeunes avec un mécanisme de règlement des différends. Elle représente une véritable opportunité de stimuler la croissance, de réduire la pauvreté et d'élargir l'inclusion économique dans les pays concernés.

A la date du 1er octobre 2022, 44 pays sur les 54 pays signataires de l'accord ont déposé leurs instruments de ratification. Mieux encore, depuis le 1er janvier 2021, les échanges commerciaux entre les Etats-parties ont effectivement démarré.