Ile Maurice: Appel à la solidarité sur crowdfund.mu - pour que Danabarlen Gooroiah, victime d'un AVC, puisse rentrer au pays

Danabarlen Gooroiah a été victime d'un accident vasculaire cérébral (AVC) en Indonésie depuis trois mois. Après avoir subi une opération du cerveau, le Mauricien est bloqué à Jakarta où les frais médicaux sont élevés.

Cet homme de 53 ans, qui habitait Port-Louis, travaille dans un cabinet d'architecture en Indonésie depuis quatre ans. C'est d'ailleurs un de ses collègues qui l'a emmené à l'hôpital lorsqu'il a eu son attaque cérébrale. L'opération qu'il a subie a été un succès. Mais son recouvrement graduel et la récupération de ses facultés sont un processus long.

Cela fait plus d'un mois que le médecin l'a autorisé à être transféré chez son ami, tout en restant sous supervision médicale.

Une pièce a été aménagée pour lui et toutes les conditions ont été réunies pour prendre soin de lui comme il le faut, un personnel soignant de trois membres étant à son chevet en alternance. Il y restera jusqu'à ce que le médecin donne le feu vert pour qu'il soit rapatrié.

Actuellement, Danabarlen Gooroiah est alité. Selon nos informations, il n'a pas encore ouvert les yeux mais il semble conscient et commence à réagir. Célibataire, celui qui est connu comme Navin est "gentil, serviable, et aimant". Il aime plaisanter et son rire est contagieux. C'est ainsi que ses proches et amis le décrivent.

Son opération a coûté plus de 30 000 euros, soit plus de Rs 1,3 million. Les frais d'hospitalisation se sont accumulés. Sa famille, ainsi que ses amis et collègues, ont fait leur possible pour le soutenir financièrement jusqu'au bout. Mais leurs économies sont épuisées. Ses soins actuels sont de presque 3 000 euros par mois (Rs 138 000). Une charge que ses proches, malgré leur bon vouloir, ne peuvent porter seuls. D'où leur décision de faire un crowdfunding pour soulager les différentes personnes qui l'aident pour l'instant et la somme de Rs 500 000 doit être trouvée.

Pour aider Danabarlen Gooroiah à rentrer à Maurice dès que son médecin donne son autorisation, un don peut être fait sur le lien suivant. https://www.crowdfund.mu/nav-1628.html