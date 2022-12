Sénégal: Mondial 2022 / Trent Arnold - " Dégoûté que Mané rate le Mondial... "

Le Monde du football continue de pleurer l'absence de Sadio Mané, blessé et forfait pour cette Coupe du Monde, Qatar 2022. Trent Alexander-Arnold, son ancien coéquipier à Liverpool, dit être dégoûté. Dans un entretien avec talKSPORT, le défenseur de l'équipe d'Angleterre qui affronte demain dimanche le Sénégal, pense que les choses auraient été bien différentes et sans doute plus compliquées pour ses coéquipiers si Mané devait fouler la pelouse d'Al Bayt Stadium.

" Sadio apporte un aspect complètement différent à cette équipe. Il est quand même parmi les cinq premiers du Ballon d'Or du moins et c'est tout ce qu'il faut dire. C'est un joueur de classe mondiale et aussi mauvais que cela puisse paraître, cela nous aide probablement que nous ne jouions pas contre lui. C'est le niveau du joueur qu'il est, et je dis seulement cela par pur respect pour lui. J'ai joué contre lui à l'entraînement et ce n'est pas agréable ", a-t-il laissé entendre.

Le latéral droit de Liverpool fait savoir que l'attaquant du Bayern Munich est un joueur de classe mondial. " C'est l'un des meilleurs ailiers gauches du monde, sinon le meilleur, à mon avis, et quelqu'un qui peut gagner des matchs. Je l'ai vu à plusieurs reprises et je fait partie d'une équipe qui en a profité. J'étais absolument dégoûté qu'il ait raté ce tournoi, et c'est quelqu'un avec qui j'ai une très bonne relation ", a souligné Trent Alexander-Arnold.