Ghana: Mondial 2022 - Décès de son filleul, sa fille aux urgences André Ayew fait des révélations inédites après le match contre l'Uruguay

Sous le coup de l'émotion après le penalty raté par son père lors de Ghana-Uruguay, la jeune fille d'André Ayew s'est évanouie dans les tribunes du stade Al-Janoub, vendredi. Ce dernier, remplacé à la mi-temps, a pu aller la récupérer à l'hôpital en meilleure santé.

Selon le média belge HLN, André Ayew a effet appris que sa petite de 7 ans, présente au stade Al-Janoub pour le soutenir lui et son oncle, s'était évanouie après le penalty raté par son père. Probablement sous le coup de l'émotion.

André et Jordan auraient été informés de la situation et le père de 32 ans se serait immédiatement rendu à l'hôpital où avait été prise en charge sa fille. Il l'a finalement retrouvée en meilleure santé, en atteste ce cliché pris devant le bâtiment médical. Le capitaine des Black Stars révèle avoir vécu des moments difficiles ces derniers jour, en atteste la disparition de son filleul le jour match contre le Portugal.

Pour la dernière journée de la phase de groupes du Mondial, le Ghana a été éliminé de la course aux huitièmes de finale de la compétition, battu 2-0 par l'Uruguay de son vieil ennemi Luis Suarez. Et devancé d'un point par la Corée du sud, qualifiée après avoir renversé le Portugal (2-1) dans l'autre duel de la poule.

" Notre résultat final du match de groupe n'était pas ce que nous attendions avec impatience dans le tournoi, mais malheureusement ça s'est terminé comme ça,.

Je suis très, très fier de tous mes coéquipiers d'avoir mis en place un merveilleux esprit d'équipe sur et en dehors du terrain, pour notre pays le Ghana.

Personnellement, ça a été des moments très difficiles pour moi ces derniers jours. J'ai perdu mon filleul le matin avant le match du Portugal, et ma fille a également été emmenée d'urgence à l'hôpital après l'Uruguay. Merci au tout puissant Allah, elle va mieux.

Ces moments difficiles m'inspireront à revenir plus fort et meilleur à l'avenir, et c'est pourquoi je crois que les Black Stars le feront.

Dans nos vrais esprits ghanéens, ON NE DIRA JAMAIS MOURIR, JUSQU'À QUE LES OS SONT POURris, WO KUM APEM A, APEM BEBA,

merci tous pour vos prières et votre soutien indéfectible. 🇬 🇭

REPOSE EN PAIX Adam 🤲🏽 😞 "

