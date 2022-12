Ile Maurice: Technologie - Mauritius Telecom signe un contrat commercial avec le géant du Wifi Alepo

Mauritius Telecom changerait-il de fournisseurs ? Ou est-ce simplement un choix stratégique ? Est-ce que Huawei serait exclu ? En effet la compagnie de téléphonie vient de signer un contrat commercial avec la firme américaine Alepo Technologies. L'annonce a été faite par Alepo sur son site web le 30 novembre dernier. Puis reprise par agenceecofin.com jeudi dernier.

C'est une des rares fois que Mauritius Telecom signe un contrat avec une compagnie hors du territoire de Maurice. Cela après avoir été au centre de la polémique impliquant le fournisseur Huawei et aussi avec les implications dans le Sniff-Gate.

Le contrat commercial avec Alepo porte sur le WiFi Service Management Platform, qui va permettre à Mauritius Telecom d'anticiper la demande des clients et améliorer l'expérience du client. C'est surtout un investissement qui vise à consolider le réseau pour le compte des entreprises, les clients corporate comme les hôtels, les banques, les institutions publiques et pour les évènements en plein air. Mauritius Telecom pourra proposer des services à valeur ajoutée comme un réseau interne alimenté par l'opérateur avec des moyens de validation pour les clients.

A savoir qu'actuellement le réseau fibre et mobile tourne sur un écosystème Huawei, soit les modules pour les antennes de relais, les boîtiers WiFi dans les foyers. Alepo fabrique aussi des équipements et permet de nombreux services tels que l'Internet of Things. La plus-value est de pouvoir monétiser ses services WiFi.

Récemment des voix se sont élevées contre le fait que Mauritius Telecom a exclusivement fait confiance à Huawei pour ses équipements au lieu de plusieurs fournisseurs de service, comme c'était le cas il y a des années. Or, Mauritius Telecom a bâti son réseau mobile et fibre avec l'apport du géant chinois qui était la solution la plus avantageuse. Toutefois, les autres opérateurs sont aussi dans l'écosystème de Huawei. Le géant chinois de la téléphonie est parmi les trois marques les plus prisées pour les smartphones aussi.