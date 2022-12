Ile Maurice: Hippisme - Etched In Blue cause la surprise

Captain Mike faisait figure d'épouvantail dans l'épreuve phare de la journée de ce samedi 3 décembre. Reste qu'au final, il n'a pas été en mesure de justifier sa cote de grandissime favori.

Pris d'assaut par Alaskan Night qui a bondi de sa stalle au départ, Captain Mike est revenu à la charge à mi-parcours. Mais le coursier de l'écurie Allet n'a pas été en mesure de prolonger son effort. Il devait fléchir complètement dans la ligne droite pour terminer avant-dernier. La victoire est revenue à l'outsider Etched In Blue (Sonaram) qui s'est amené du dernier rang pour s'imposer. Ce coursier de l'écurie Perdrau a terminé comme un boulet de canon pour s'imposer. Notons la belle fin de course de Portico également. Avant-dernier au 300m, il a terminé fort.

Cette 37e journée a été assez équilibrée dans l'ensemble. La course d'ouverture a été remportée par Enigma Code (Joorawon). Ce coursier a offert une première réussite à l'entraîneur sud-africain Dominic Zaki.

Surprise à l'arrivée de la deuxième course avec l'outsider Misty Roller (Rama). Ce sujet qui ne détient aucun point sur l'indice de valeur a donné raison à son entraîneur de l'avoir gardé au sein de son effectif. Il a bien terminé pour s'imposer. L'écurie Daby ne s'est pas contentée de cette victoire ce samedi après-midi car elle s'est également distinguée dans la septième épreuve de la journée avec la favourite Dunzie (Taka). La jument a gagné assez confortablement devant Rain Must Fall et Chief Rafeef.

Il était attendu dans la troisième épreuve. Et Arnhem Land n'a pas déçu en remportant une troisième victoire d'affilée. Il a bien accéléré pour priver Pop Icon de la victoire.

Do Or Dare, qui affrontait un lot plus huppé dans la quatrième course, n'a pas tremblé. Il a été l'auteur d'un bel effort pour s'imposer sous la selle d'Aucharuz.

Quant à la course de clôture, elle est allée à Ticket To Cairo (Rama). Cet alezan a réalisé le doublé après sa victoire lors de la 34e journée