Gabon: Ogooue-Lolo - Les préparatifs du 12è congrès ordinaire du PDG

Les membres du Parti démocratique gabonais (PDG), de la province de l'Ogooué-Lolo, ont lancé les travaux du Conseil provincial ce samedi 03 décembre 2022 à Koula-Moutou. Lesdits travaux préparent le 12è Congrès ordinaire de leur formation politique. L'objectif est de promouvoir " La Renaissance dans l'Unité et la Solidarité".

L'Ogooué-Lolo, berceau du Parti démocratique gabonais (PDG) vient une fois de plus, de mobiliser ses membres, militants et sympathisants à Koula-Moutou. Même le temps pluvieux n'a pas douché leur volonté et leur détermination de rallier le CDI Paul Kouya, au bord de la Bouénguidi. Ils ont répondu présent aux travaux du Conseil provincial. Lesquels travaux préparent le 12è Congrès ordinaire de leur formation politique. Les salles archicombles, montrent combien les membres de ce "parti dit de masse" s'activent pour les différentes échéances électorales qui se profilent déjà à l'horizon 2023.

En tant que Superviseur des assises provinciales du PDG dans l'Ogooué-Lolo, Paul Biyoghe Mba a souligné la nécessité de la Renaissance, de l'unité et de la solidarité, chères au "Distingué Camarade Président", Ali Bongo Ondimba. Paul Biyoghe Mba a d'ailleurs livré les orientations précises du parti, les messages du DCP qui appellent non seulement à la mobilisation, mais surtout à

"La Renaissance dans l'Unité et la Solidarité".

"Renaissance, Unité et Solidarité", ces trois mots forts, selon le Superviseur, "appellent chacun des militantes et militants à repartir sur de nouvelles bases, de nouvelles visions qui doivent s'articuler sur l'unité des militantes et militants, tout grade confondu, quel que soient les structures. Chacun doit se considérer comme des maillons forts qui font que la chaine du PDG soit toujours forte" fait-il savoir.

Il a poursuivi ses propos en indiquant que les travaux de ces conseils provinciaux doivent se dérouler dans l'esprit d'apaisement, "cela veut dire, perdre de la hauteur, quel que soient les divergences, les difficultés, les heurts, que nous pouvons avoir entre nous, il faut prendre de la hauteur car le PDG est le parti du Dialogue, Tolérance et Paix".

Huguette Tsono, Secrétaire Nationale, chargée de l'Animation politique de la province de l'Ogooué-Lolo se réjouit de la tenue de ces assises logovéennes du PDG. Pour elle, la journée des travaux a été marquée par la forte mobilisation sous le sceau de l'unité et la solidarité. Ce sont des militants engagés, des militants mobilisés qui sont arrivés ce matin pour participer à ce conseil provincial qui prépare le Congrès ordinaire.

La Secrétaire Nationale, chargée de l'Animation politique de la province de l'Ogooué-Lolo a aussi dit sa fierté pour la mobilisation qui pour elle, est une résussite et de taille. "Comme nous avons toujours su le démontrer, l'Ogooué-Lolo est le berceau du PDG. Nous disons au Distingué Camarade Président que l'Ogooué-Lolo est là. L'Ogooué-Lolo est dans la place".

En attendant le Congrès ordinaire qui aura lieu dans quelques semaines, les militants de l'Ogooué-Lolo affutent leurs stratégies pour affronter les échanges électorales de 2023.