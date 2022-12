Egypte: Al-Sissi assiste à l'inauguration de la première phase de la Nouvelle ville de Mansoura

Le président Abdel Fattah Al-Sissi a assisté jeudi matin à l'inauguration de la première phase de la Nouvelle ville de Mansoura et l'université de New Mansoura au gouvernorat de Dakahleya.

Ont accueilli le président Al-Sissi à son arrivée, le premier ministre, Moustafa Madbouly, le ministre du Logement et des communautés urbaines, Assem El-Gazzar et nombre de ministres et de hauts responsables de l'Etat.

La nouvelle ville de Mansoura, qui se situe au milieu des gouvernorats de Dakahleya, de Kafr El-Cheikh et de Damiette, fait partie des nouvelles villes intelligentes que l'Etat a commencé de construire et constitue l'une des artères du développement dans la côte nord de l'Egypte.

La nouvelle Mansoura comprend tous les services gouvernementaux dont des marchés, des lieux de culte, des zones culturelles et de divertissement, des restaurants, des parcs centraux donnant sur la Méditerranée tout au long de 15 km.

le président Abdel Fattah Al-Sissi a affirmé que les nouvelles villes sont construites, conformément à une vision globale pour protéger les côtes égyptiennes, .

Lors d'une intervention pendant l'inauguration de la 1ère phase du projet de la nouvelle ville de Mansoura jeudi, le président a indiqué que l'Etat égyptien avait beaucoup d'experts et de savants et qu'elle réfléchissait depuis longtemps à trouver des solutions aux problèmes rencontrés dans le domaine de l'eau.

L'Etat a une vision globale sur la construction des stations de dessalement dans les nouvelle villes côtières en Egypte, a dit M. Al-Sissi, évoquant celles établies à Port-Saïd, Al-Galala, et dans d'autres villes.

Nous travaillons de manière planifiée et intégrée pour répondre à de nombreuses exigences dont a besoin l'Etat, dont la protection des côtes, a fait savoir le chef de l'Etat.

Les côtes égyptiennes, surtout dans le Delta, sont basses et exposées à l'élévation du niveau de la mer, dans les 50 prochaines années et le projet entrepris pour les protéger prend deux orientations: la construction de digues qui coûtera des millions de livres ou la surélévation de la côte à hauteur d'un mètre rehaussée d'une route d'une hauteur d'un mètre.

Nous nous attendons à ce que le niveau de la mer, dans les 50 années prochaines, monte de 1 à 2 mètres et nous pouvons ériger des digues sur 200 ou 300 km pour des milliards de livres ou de dollars dans le but de protéger les habitants du delta ainsi que nos côtes, a assuré le président.

M. Al-Sissi a ensuite souligné la nécessité de contrôler la croissance démographique, au vu des ressources disponibles de l'Etat.

La nouvelle ville de Mansoura est l'un des fruits du développement économique de la NR Le ministre du Logement et des communautés urbaines, Assem El-Gazzar a indiqué jeudi que la Nouvelle ville de Mansoura constituait l'un des fruits du développement économique de la Nouvelle République.

Dans une allocution de circonstance prononcée lors de l'inauguration de la première phase de la nouvelle ville de Mansoura en présence du president Abdel Fatah Al-Sissi, M. El-Gazzar a souligné que l'urbanisme dans le concept de l'Etat égyptien est "l'artère du développement".

Le Delta, qui comprend les gouvernorats de Dakahleya, Damiette, Gharbeya, Kafr El-Cheikh et de Menoufeya, regroupe 20.6 millions de personnes vivant sur 1.2% de la superficie totale de l'Egypte, a fait savoir M. El-Gazzar soulignant que les zones disponibles pour la prestation

des services et la mise en place des activités économiques en vue d'améliorer la qualité de vie dans cette région sont très limitées.

Il a de même mis en exergue l'absence de l'équilibre dans la répartition de la population entre les zones urbaines et rurales soit 45% au niveau de la république, 28% dans la région du Delta alors que ce taux s'élève à 55% à l'échelle mondiale.

Le président Abdel Fattah Al-Sissi a honoré jeudi un certain nombre de personnalités honorables et distinguées dans le gouvernorat de Dakahlia.

Parmi les personnalités honorées figure Ahmed Oussama Mohamed Ali, étudiant en quatrième année de la faculté d'ingénierie de l'Université des sciences et technologies du Delta, qui a pu traverser la Manche en septembre dernier en parcourant une distance de 65 kilomètres en 13 heures et 59 minutes, et espère réaliser d'autres exploits en traversant les 7 plus grandes mers du monde.

Le chef de l'Etat a aussi mis à l'honneur Dr Hossam Eddin Ibrahim Ali Charaf, titulaire d'un baccalauréat en pharmacie et classé deuxième en recherche scientifique au niveau international lors de la Conférence internationale sur les produits pharmaceutiques et la technologie, et classé premier au niveau des universités égyptiennes lors du concours de la recherche scientifique pour l'année 2021.

Le président Abdel Fattah Al-Sissi a délivré des contrats d'appropriation des unités du logement social à un nombre de citoyens au gouvernorat de Dakahleya.

Ceci a eu lieu lors de l'inauguration par le chef de l'Etat de la première phase de la Nouvelle ville de Mansoura.