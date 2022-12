Soudan: Réunion au Palais des Hôtes sur l'accord-cadre politique

Khartoum — Le Président du Conseil de Souveraineté Transitoire Général Abdel Fattah Al-Burhan, Commandant Général des Forces Armées, et le Vice-Président du Conseil de Souveraineté Transitoire Lieutenant Général Mohamed Hamdan Daglo, Commandant des Forces de Soutien Rapide, ont tenu aujourd'hui, Vendredi, une réunion avec des représentants des signataires de la déclaration politique, avec la participation et la présence du mécanisme tripartite composé des Nations Unies, de l'Union Africaine et de l'IGAD, et du mécanisme quadripartite composé des Etats-Unis d'Amérique, du Royaume-Uni, du Royaume d'Arabie Saoudite et des Emirats Arabes Unis, de l'Union Européenne et les représentants de ses Etats membres au Soudan.

La réunion a discuté les développements du processus politique, étant donné qu'elle a assuré les ententes atteintes qui ont été résumées dans l'accord-cadre politique, qui forme la base pour résoudre la crise politique actuelle dans le pays, et reste ouvert à la discussion et la participation d'autres parties convenues pour son développement dans la deuxième étape pour un accord final et des arrangements constitutionnels transitoires dans quelques semaines, comme un prélude à la formation d'une autorité civile qui dirigera la période de transition, conduisant à des élections libres et équitables dans lesquelles le peuple Soudanais choisit qui va le gouverner.

Les parties Soudanaises ont convenu que l'accord cadre serait signé Lundi prochain, le 5 Décembre 2022, avec une large présence locale et internationale, en préparation d'une nouvelle étape que le pays attend avec impatience.