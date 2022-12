Soudan: Le FRS publie un communiqué sur sa participation à la réunion de Palais des hôtes

Khartoum — Le Leadership du Front Révolutionnaire Soudanais (FRS), représenté par son Président, Dr. Al-Hadi Idris, et les membres du Conseil Présidentiel, les leaders Malik Agar, Al-Taher Hajar et Osama Saeed, ont participé à la réunion qui s'est tenue ce soir au Palais des Hôtes qui regroupe le Président du Conseil de Sovreignité Transitoire, Général Abdel Fattah Al-Burhan, et le Vice Président du Conseil de Souveraineté Transitoire, Lieutenant Général Mohamed Hamdan Daglo, ainsi que les parties ayant approuvé le projet de déclaration constitutionnelle, les membres du mécanisme tripartite, les membres du Quartet, les ambassadeurs de l'Union Européenne et de la Troïka.

Le communiqué indique que les composantes civiles et militaires ont affirmé leur plein accord sur le papier de l'accord-cadre et leur disposition à le signer le Lundi prochain, le 5 Décembre 2022, en présence des représentants des missions régionales et internationales.

Le texte a précisé que le FRS a affirmé qu'il est un membre actif au sein de la coalition des forces qui s'accordent sur le projet de déclaration constitutionnelle et qu'il fait de grands efforts pour faire réussir le processus politique qui mènera à la réalisation des objectifs de la Glorieuse Révolution de Décembre.