Burkina Faso: FESPACO - La 28e édition annoncée pour se tenir du 25 février au 4 mars 2023

Pour le Directeur de cabinet, cette décision découle d'une part, du constat fait par le Gouvernement sur l'avancée significative dans les préparatifs et d'autre part de l'impact de cet évènement d'envergure internationale sur la culture de la paix. Il a par ailleurs invité les acteurs du domaine à faire davantage de cette édition du FESPACO, une véritable vitrine des cinémas d'Afrique et de la diaspora, une source d'inspiration pour les décideurs politiques, religieux et coutumiers et surtout un facteur de résilience de notre pays face à l'adversité.

Le Délégué Général du FESPACO, Moussa Alex SAWADOGO faisant l'état des lieux des préparatifs a indiqué qu'à l'étape actuelle, la délégation a enregistré 1142 films inscrits, dont 84 films burkinabè. Selon lui, les films burkinabè sont classés dans les catégories long métrage, documentaire, fiction court métrage, documentaire court métrage, film d'école, série TV et animation.

Au cours de cette conférence de presse, le visuel de l'événement a été présenté aux hommes de médias. Ce visuel, à l'effigie de la reine "Sarraouinia", rend hommage à toutes les reines d'Afrique et d'ailleurs qui, de par leur abnégation, conviction et persévérance, ont œuvré et œuvrent toujours pour la culture et le maintien de la paix .