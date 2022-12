Cote d'Ivoire: Haut-Sassandra - 1000 élèves recevront des repas à la cantine pendant 80 jours

L'Ong GFM3 a procédé, récemment, au lycée moderne 4 de Daloa, au lancement de deux projets dénommés Swedd éducation et nutrition.

Dans le cadre de ces deux projets, elle a distribué des kits scolaires et offrira 1000 repas aux collégiennes pour lutter contre les grossesses en milieu scolaire. Et ce, en partenariat avec la Direction régionale de l'Éducation et de l'Alphabétisation, à la remise de kits aux différents chefs d'établissement qui constituent le comité école et les mentors qui encadrent les jeunes filles dans le cadre du projet éducation que l'Ong met en œuvre.

Des kits composés, entre autres, de sacs, ont été distribués à 10 établissements regroupant 40 mentors, c'est-à-dire les coaches, des mères-éducatrices qui encadrent les jeunes filles.

" C'est un coaching sur les hommes. On prend un professeur dans l'établissement, qui a un comportement exemplaire et constitue le meilleur exemple à copier pour réussir dans sa vie. Ce sont les mères-éducatrices qui vont assurer un mentorat rapproché et briser la glace entre les jeunes filles et elles. Afin de créer la proximité et être des confidentes qui les encouragent à se mettre sur le bon chemin ", a expliqué la directrice qualité du projet GFM3 sur l'éducation, Mme Anin Kouadio.

Elle a indiqué que ce projet consiste au maintien de la jeune fille en milieu scolaire. Il concerne les jeunes filles de la 6e à la 5e et couvre 68 établissements répartis dans quatre régions, à savoir : le Haut-Sassandra, le Tonkpi, la Marahoué et San Pedro. " Nous enseignons les compétences de vie aux jeunes filles, pour éviter les grossesses à risques ou les grossesses non désirées en milieu scolaire ", a-t-elle déclaré.

Le projet éducation est complété par le projet d'appui alimentaire qui vise à aider les jeunes filles dont la vulnérabilité a été constatée à participer correctement aux différents cours et aux animations initiées dans ce cadre.