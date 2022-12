Cote d'Ivoire: Changement climatique - Des experts se projettent sur la résilience de la cacaoculture en Côte d'Ivoire

Plusieurs acteurs du monde agricole ont pris part le 29 novembre 2022, à l'hôtel Ohinené, aux Deux-Plateaux, à un atelier sur l'avenir de la cacaoculture en Côte d'Ivoire.

Initiée par la Société de coopération pour le développement international (Socodevi), cette rencontre a réuni une cinquantaine de participants issus de diverses structures agricoles nationales et internationales. Notamment, des sociétés coopératives, des universités, des centres et agences de recherche agricoles, des Ong, des associations.

L'atelier a également permis aux participants de faire le bilan du projet AdaptCoop qui vise l'amélioration de façon tangible et durable, des conditions de vie des populations des zones cacaoyères.

A la cérémonie d'ouverture, le directeur-pays de Socodevi, Alexandre Robitaille-Lachance, a souligné que cette rencontre est l'aboutissement de trois années de travail et de recherches appliquées des équipes de Socodevi et ses partenaires, tels que l'Anader et le Cnra, Ouranos Cea/Ccbad/Wascal.

Il a aussi indiqué que le projet AdaptCoop, débuté en septembre 2019, vise l'accroissement durable de la résilience des coopératives cacaoyères, des productrices et producteurs face aux impacts négatifs des changements climatiques.

" Depuis son démarrage, le projet a contribué, entre autres, à l'élaboration de scénarios climatiques pour les décennies à venir, à leur interprétation tout comme à l'adoption et l'application de solutions innovantes d'adaptation aux changements climatiques par les producteurs et productrices membres de coopératives. Aujourd'hui, nous sommes réunis pour faire le bilan des réalisations du projet et présenter les leçons apprises ", a-t-il souligné.

Renée Brunelle, chargée du projet Adaptcoop, a, pour sa part, précisé que celui-ci est financé par le Centre de recherches pour le développement international, Canada (Crdi). " Au cours de sa mise en œuvre, des activités de recherche ont permis d'étudier l'évolution probable du climat durant les prochaines décennies dans la zone cacaoyère ivoirienne ", a-t-elle poursuivi.