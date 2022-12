Madagascar: Présidentielle - Rajoelina sollicité pour un second mandat

Les appels à une candidature de Andry Rajoelina pour briguer un second mandat se sont enchaînés samedi. Des appels lancés durant le lancement des travaux de l'autoroute Antananarivo - Toamasina.

En route pour un second mandat. Com-me s'ils se sont donnés le mot, les orateurs qui lui ont précédé lors du coup d'envoi des travaux de construction de l'autoroute Antananarivo- Toamasina, ont appelé à une candidature de Andry Rajoelina, président de la République, à la prochaine élection présidentielle.

À l'unisson, le maire de la commune rurale de Talata Volonondry, puis le gouverneur de la région Atsinanana et celui de la région Analamanga ont sollicité une candidature pour un second mandat de Andry Rajoelina. Un appel clamé haut et fort en conclusion de leur discours, samedi. "Nous souhaitons que vous vous représentiez [à la présidentielle] en 2023", clame Hobiherisaona Randrianirina, maire de Talata Volonondry.

Une demande réitérée, avec ses mots, par Richard Rafidison, gouverneur de la région Atsinanana. Le numéro un de la région Atsinanana soutient que la construction de l'autoroute Antananarivo - Toamasina, "est un complément d'autres projets de développement et de modernisation de Toamasina". Il y a le projet d'embellissement du bord de mer de ville, baptisé MIAMI. Selon ses dires, le chantier est terminé à hauteur de 80%. Le projet majeur dans la capitale de la région Atsinanana est l'élargissement et la modernisation du port de Toamasina.

Inauguration

Richard Rafidison se réjouit, également, du fait que les négociations pour la mise en œuvre de construction d'une centrale hydroélectrique à Volobe, serait en phase de finalisation. Une information affirmée par le chef de l'État lors de l'inauguration de la centrale hydraulique de Farahantsana, jeudi. Toujours dans la région Atsinanana, le gouverneur ajoute que le chantier pour la réhabilitation de la route entre Mahanoro et Marolambo avance à grand pas.

"Les travaux sont maintenant à 30 kilomètres de Marolambo", se réjouit-il. "Tous ces projets ne se font pas en un jour. Le développement de Madagascar ne se fait en un seul mandat. Aussi, continuons le travail, représentez-vous pour un deuxième mandat", déclame le gouverneur de la région Atsinanana, s'adressant au locataire d'Iavoloha. Une demande bétonnée par Hery Rasoamaromaka, gouverneur de la région Analamanga, également parmi les orateurs samedi.

La construction de l'autoroute Antananarivo - Toamasina durera quatre ans. "Nous voulons que ce soit le Président qui inaugure la fin des travaux. Nous lui demandons ainsi de se représenter pour un deuxième mandat", lance le gouverneur Rasoamaromaka. Ces appels à Andry Rajoelina pour briguer un second mandat ont été dits sous les clameurs de la foule présente massivement à Talata Volonondry et la liesse des membres du gouvernement et des parlementaires présents en nombre à Talata Volonondry.