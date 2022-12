Togo: Activités portuaires - Les ambitions du pays

Le port d'Abidjan se modernise avec la mise en exploitation d'un second terminal à conteneurs inauguré vendredi.

La plate-forme a été financée à hauteur de 960 millions de dollars par Bolloré Ports et APM Terminals, concessionnaires du nouveau terminal à travers leur filiale commune, Côte d'Ivoire Terminal.

Elle vise à offrir à la Côte d'Ivoire un outil performant permettant de proposer aux armateurs, chargeurs et transitaires, des solutions adaptées pour l'importation, l'exportation et le transit des marchandises au départ et à destination de la Côte d'Ivoire.

Le nouveau terminal permettra de gérer annuellement 2,5 millions de conteneurs contre un million actuellement.

Cet investissement constitue un puissant vecteur pour accompagner durablement la Côte d'ivoire sur le chemin du progrès, souligne les officiels.

Ce terminal contribuera à repositionner durablement le port d'Abidjan comme une plateforme logistique de référence de la côte ouest-africaine.

Le port d'Abidjan assure 75% des échanges commerciaux entre la Côte d'Ivoire et l'extérieur et représente plus de 76% des recettes douanières.