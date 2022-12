Afrique Australe: Le Forum parlementaire de la SADC analyse la paix et la sécurité dans la région

Le Forum parlementaire de la Communauté pour le développement de l'Afrique australe (FP-SADC) a programmé l'approche des questions liées à la paix, la sécurité et la stabilité des pays de la région, avec un accent particulier sur les événements au nord du Mozambique et dans l'est de la République démocratique du Congo (RDC), a déclaré, ce dimanche, à Luanda, la présidente de l'Assemblée nationale, Carolina Cerqueira.

La présidente du Parlement angolais s'adressait à la presse quelques instants avant de partir pour la RDC où elle participera à la 52e Assemblée plénière du Forum parlementaire, du 5 au 11 de ce mois.

"Certes, nous porterons une attention particulière à la situation dans le nord du Mozambique et dans l'est du pays hôte, dont le conflit met en danger la paix dans la région et favorise un grand mouvement de personnes déplacées et de réfugiés auquel nous devons porter une attention particulière", a-t-elle souligné.

Elle a ajouté que le forum qui se déroulera sous la devise "Renforcement des mécanismes dans les systèmes juridiques des pays de la région pour la paix et la stabilité", analysera également les questions liées à la sécurité alimentaire, car la faim, la pauvreté et la vulnérabilité affectent l'intégrité de l'humanité et le développement des pays.

"Quand on parle de sécurité, on parle aussi de réconciliation nationale, de paix, de cohésion sociale, d'harmonie, raison pour laquelle, dans les systèmes juridiques des pays membres, les initiatives pour atteindre ces facteurs sont importantes, les amnisties pour pardonner les crimes, qui ne portent pas atteinte à la dignité humaine, comme c'est le cas de l'Angola, où l'Assemblée nationale analyse la loi d'amnistie pour atténuer certains des crimes qui peuvent être pardonnés ", a-t-elle souligné.

Selon Carolina Cerqueira, la réunion portera sur l'importance des relations et de la coopération interparlementaire, la diplomatie parlementaire, l'identité des pays de la région, ainsi que l'adoption de mécanismes internes dans les systèmes juridiques de chaque pays.

Carolina Cerqueira a souligné que le forum entend préserver la paix et trouver des voies de concertation pour l'atténuation des conflits, la stabilité et surtout la prospérité des pays membres.

Lors de la réunion, l'Angola, qui participera avec une délégation de cinq députés, dirigée par la présidente de l'Assemblée nationale, Carolina Cerqueira, entend transmettre son expérience sur le processus de réconciliation nationale.

L'événement visera, entre autres objectifs, à promouvoir la coopération interparlementaire, la diplomatie et la solidarité entre les parlements membres de la SADC et à célébrer l'identité de cet organe.

La session plénière, qui se tiendra au Palais du Peuple, siège du Parlement congolais, à Kinshasa, abordera le " Rôle des parlements dans le renforcement de la paix et de la sécurité dans la région de la Communauté de développement de l'Afrique australe ", et réunira 16 pays membres du FP de la SADC.

La délégation angolaise, conduite par la présidente de l'Assemblée nationale, comprend également les députés Pedro Sebastião, Ruth Adriano Mendes, Domingos Mussokola, Clarisse Kaputo et Agostinho Van-Dúnem.

Le Forum parlementaire de la Communauté de développement de l'Afrique australe (SADC PF) a été créé en 1997 conformément à l'article 9 du Traité de la SADC en tant qu'institution autonome.