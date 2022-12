Mali: Surprise autour de la suspension de délivrance des titres miniers

Le communiqué du ministère de Mines intervient au moment où le régime militaire en place a annoncé la création d'une compagnie minière nationale.

La mesure concerne les permis d'exploration et les permis d'exploitation miniers pour "améliorer le processus de délivrance et de suivi des autorisations", selon le communiqué du ministère des Mines.

"La mesure a de quoi surprendre", première réaction déjà de la part de Seydou Fodé Diawara, secrétaire permanent du Groupement des professionnels du secteur minier , une organisation qui regroupe en son sein les industriels, les artisans miniers qu'on appelle les orpailleurs ou encore les sous-traitants

Interrogation autour d'une décision momentanée

"La question qu'on se pose c'est le pourquoi de cette décision ?", s'interroge Seydou Fodé Diawara

"Nous sommes aussi convaincus que le ministre sait ce qu'il fait et pourquoi il le fait. Il faut souligner que tout porte à croire que quelque chose ne va pas quelque part, ou quelque chose n'a pas marché. On s'interroge sur le timing de cette décision en cette période où l'Etat maliena affiché sa volonté d'encourager les partenaires à venir investir dans le secteur à travers une politique plus attractive dans le code minier.", poursuit-il

Selon Abdoulaye Mamadou Diakité, du conseil local de la jeunesse de Kenieba, une zone aurifère de la région de Kayes ou interviennent au moins cinq sociétés minières, les populations des zones d'exploration et d'exploitation des mines doivent être consultées avant l'attribution des permis.

"Si nous sommes sérieux, avant d'attribuer un titre minier à qui que ce soit, on doit d'abord accepter de se déplacer pour aller voir le lieu afin de pouvoir échanger avec les populations concernées sur l'impact de l'exploration et de l'exploitation des sociétés minières sur leur environnement. Forcément, lorsqu'on attribue un titre minier, on va arracher des terres cultivables à certains particuliers pour les donner à des sociétés minières dans le cadre de leur exploitation. Et si on arrache des terres aux populations, on doit pouvoir les dédommager."

L'exploitation de l'or représente 10% du PIB malien et 80% des exportations du pays. L'augmentation des recettes minières demeure à ce titre un objectif majeur pour les autorités de transition.