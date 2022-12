Algérie: Constantine - Les cadres du sport appelés à faire du CHAN 2023 une réussite

CONSTANTINE — Les participants à une rencontre de sensibilisation en prévision du championnat africain de football des nations, réservé aux joueurs locaux (CHAN 2023), qu'abritera l'Algérie du 13 janvier au 4 février prochains, ont appelé samedi, à "la nécessité d'impliquer les cadres et les élites sportives dans la réussite de cette fête footballistique".

Dans son allocution d'ouverture prononcée lors d'une rencontre de sensibilisation du mouvement associatif sportif des jeunes, organisée au siège de la wilaya, cité Daksi Abdesselem de Constantine, le directeur de la jeunesse et des sports M. Saïd Hougasse a mis l'accent sur l'importance de ce prochain évènement sportif qui "nécessitera la participation de toutes les composantes sociales, en particulier les cadres et les élites du sport, compte tenu de leur impact sur le public de la balle ronde, appelé à observer un comportement civique conforme à nos traditions d'hospitalité et à réserver le meilleur accueil aux participants".

Le même responsable a exhorté les présidents des ligues et des associations, à organiser à leur tour, des actions de sensibilisation de proximité, dans les quartiers, en vue de sensibiliser la population et l'inviter à "donner la meilleure image de la wilaya de Constantine, de tout temps attachée à ses traditions d'hospitalité et ses nobles valeurs humaines".

M.Hougasse a souligné que la wilaya de Constantine offre des installations sportives et des hôtels conformes aux normes internationales, aptes à permettre l'organisation de telles manifestations, ajoutant que le CHAN 2023 aura un impact considérable et apportera un soutien puissant en faveur de la candidature de l'Algérie, pour abriter le championnat d'Afrique des nations de football de 2025.

Pour sa part, le président de l'assemblée populaire de wilaya (APW), M. Issam Bahri a révélé que la wilaya de Constantine a bénéficié dernièrement, d'une enveloppe financière de 1,7 milliard DA, en vue de promouvoir et réhabiliter l'ensemble des infrastructures de base en rapport avec ce championnat africain, tel que le secteur des télécommunications et du réseau internet, les services médicaux ou les préparatifs des activités culturelles, durant cette manifestation qui constituera une opportunité pour mettre en valeur le patrimoine culturel et touristique de la région.

Cette rencontre organisée en coordination avec les services de la wilaya, l'APW et la direction de la jeunesse et des sports, entre dans le cadre d'une série d'actions de sensibilisation visant les différents secteurs, dans le but d'assurer les meilleures conditions d'accueil aux équipes qui disputeront les rencontres prévues au programme du CHAN 2023.