Nigeria: Transferts de fonds des migrants - Le Nigeria, l'Egypte et le Maroc au top des pays africains bénéficiaires

Les transferts de fonds des migrants dans le monde devraient croître de 4,9% en 2022, en dépit d'un contexte défavorable, pour s'établir à 626 milliards de dollars. En Afrique, ceux-ci vont dépasser, pour la première fois, la barre des 100 milliards de dollars, d'après les estimations de la Banque mondiale.

Malgré la conjoncture économique mondiale difficile, les transferts des migrants au niveau mondial continuent de croître. En 2022, ceux-ci devraient évoluer de 4,9% pour s'établir à 626 milliards de dollars. Il s'agit d'une croissance en baisse de moitié par rapport à celle enregistrée en 2021. Concernant le continent africain, qui a le plus besoin de ces transferts de fonds du fait qu'il subit plus fortement les impacts de l'envolée des prix mondiaux des produits de base énergétiques et alimentaires, ainsi que les effets des fortes sécheresses qui frappent certaines de ses régions, les transferts devraient continuer à augmenter en 2022 et 2023. En Afrique subsaharienne, les transferts des migrants vont croître de 5,2%, contre 16,4% l'année dernière, pour atteindre 53 milliards de dollars. Pour la région Afrique du Nord et Moyen-Orient, les transferts devraient croître de 2,5%, contre 10,5% en 2021, à 63 milliards de dollars. Au total, le continent devrait voir les transferts de ses diasporas dépasser les 100 milliards de dollars en 2022, selon les estimations établies par la Banque mondiale.

A l'instar des années précédentes, c'est l'Egypte qui conserve son rang de premier récepteur des transferts de migrants vers Afrique. En 2022, le montant des transferts devrait atteindre 32,3 milliards de dollars. Avec une diaspora de plus de dix millions de membres, dont une bonne partie est installée dans les pays du Golfe, les transferts constituent la première source de devises du pays. L'Egypte devance le Nigeria, pays le plus peuplé du continent et qui dispose d'une forte diaspora aux Etats-Unis et au Royaume-Uni, dont les transferts de fonds devraient atteindre 20,9 milliards de dollars cette année. Le Maroc arrive en troisième position avec des transferts estimés à 11,4 milliards de dollars en 2022 grâce notamment à sa forte diaspora installée dans les pays de l'Union européenne (France, Espagne, Belgique, Pays-Bas... ). Outre ces trois pays, le top 10 continental inclut le Ghana (4,7 milliards de dollars), le Kenya (4,1 milliards de dollars), le Sénégal (2,7 milliards de dollars), la Tunisie (2,1 milliards de dollars), le Zimbabwe (2,0 milliards de dollars), l'Algérie (1,8 milliard de dollars) et la République démocratique du Congo (1,7 milliard de dollars).

D'autres pays qui devraient figurer parmi les principaux bénéficiaires des transferts des migrants en Afrique sont l'Ouganda (1,1 milliard de dollars), le Mali (1,1 milliard de dollars), l'Afrique du Sud (1,0 milliard de dollars) et le Soudan (1,0 milliard de dollars).

Le Top 10 africains des pays bénéficiaires des transferts des migrants en 2022

Rang

Pays

Montant (en milliards de dollars)

1er

Egypte

32,30

2e

Nigeria

20,90

3e

Maroc

11,40

4e

Ghana

4,70

5e

Kenya

4,10

6e

Sénégal

2,70

7e

Tunisie

2,10

8e

Zimbabwe

2,00

9e

Algérie

1,80

10e

République démocratique du Congo

1,70

Source: Banque Mondiale