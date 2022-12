Afrique: Centre Africain d'études de gouvernance participe au programme de formation à Dakar

Khartoum — Le Centre Africain d'études de Gouvernance, de la paix et de la transition a participé à la quatorzième édition du Programme mondial de formation sur la reconstruction et la stabilité dans les environnements post-conflits qui s'est tenu du 28 novembre au 2 décembre dans la capitale Sénégalaise, Dakar.

Dr Mahmoud Zine El Abidine, directeur général du Centre Africain d'études pour la paix et la gouvernance, a déclaré à la SUNA que des experts et des représentants des gouvernements et de la société civile des pays d'Afrique de l'Ouest et du Sahel ont participé au programme de formation.

Il a ajouté que le programme de formation visait à considérer les défis politiques, économiques et sécuritaires et les moyens de les traiter, tout en encourageant les participants à mieux participer aux pratiques opérationnelles et aux leçons réussies en matière de bonne gouvernance, de construction de la démocratie et de renforcement de l'immunité des institutions et des sociétés dans les environnements post-conflits armés.