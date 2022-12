Egypte: Décès du grand présentateur-télé égyptien Moufid Fawzi à l'âge de 89 ans

Le grand présentateur-télé et journaliste égyptien, Moufid Fawzi s'est éteint ce dimanche à l'âge de 89 ans dans un hôpital du Caire après une lutte contre la maladie.

Moufid Fawzi avait subi un malaise à l'issue duquel il a été hospitalisé et admis au service des soins intensifs pour plusieurs jours avant de rendre l'âme.

Né le 19 juin 1933, Fawzi a enrichi le monde de la presse écrite et audiovisuelle avec ses reportages et entretiens effectués avec de grandes personnalités politiques, littéraires et artistiques dans le monde.

Parmi ses œuvres les plus célèbres, on retiendra "Hadith el-Madina" qu'il a commencé le 13 mars 1998 et qui compte parmi les premières émissions où les caméras de télévision ont tourné dans les rues égyptiennes.