Soudan: Augmentation des budgets de l'éducation, de la santé et de la protection sociale

Khartoum — Le Ministre des Finances et de la Planification Economique, Dr. Jibril Ibrahim, a souligné la volonté du ministère d'augmenter les budgets de l'éducation, de la santé et de la protection sociale, affirmant l'importance de lier la recherche scientifique aux besoins de la société et que les universités ont besoin de qualité et de type pour améliorer la recherche.

Dr. Jibril a déclaré en abordant les activités de la 12e Conférence des études supérieures de l'Université Al-Neelain, qui s'est tenue sous les auspices du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, le Prof. Mohamed Hassan Dahab sous le slogan (Recherche scientifique et construction nationale) dans le salle du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, il a déclaré que les universités devaient s'intéresser à la traduction et à la publication de la recherche.

Il a appelé à une concentration, un développement et une amélioration des scientifiques, et à les relier aux besoins de la société et à en tirer profit.

Pour sa part, le représentant du ministre du Conseil des ministres Dr. Babiker Al-Nour, a déclaré que les axes de la conférence apporteront un grand soutien au Conseil des ministres dans la prochaine étape, et nous avons un protocole d'accord avec l'université chargée de la formation et de la coopération technique, en plus d'alimenter la bibliothèque du conseil par des recherche.

Pour sa part, le recteur de l'Université, le Prof. El-Hadi Adam, a salué le rôle des anciens recteurs d'université dans leur accomplissement, ajoutant que le slogan de la conférence exprime ce à quoi nous aspirons.