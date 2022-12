Algérie: "Non-Aligned, Scenes of the Labudovic's Reels", un film documentaire sur le parcours du cameraman serbe Steven Labudovic

ALGER — Le film documentaire "Non Aligned, Scenes of the Labudovic's Reels" de la réalisatrice serbe Mila Turajlic, sur Steven Labudovic, le caméraman du leader de l'ex-Yougoslavie, Josip Broz Tito, a été projeté samedi soir à Alger.

Réalisé en 2022 et projeté dans le cadre du 11e Festival international du cinéma d'Alger (FICA), ce long métrage retrace le parcours de Labudovic qui travaillait dans une agence yougoslave de production cinématographique et qui a accompagné Tito dans ses voyages à travers le monde et immortalisé les différents évènements politiques internationaux qu'il a vécus et les leaders qu'il a rencontrés, ce qu'il lui a valu le nom de "cameramen de Tito".

A partir de la capitale serbe Belgrade, ex-capitale de la Yougoslavie, la réalisatrice met l'accent sur la vie professionnelle de Labudovic âgé alors de 88 ans, qui revient avec nostalgie et enthousiasme sur les différents évènements politiques qu'il a couverts en tant que photographe de presse à l'intérieur et à l'extérieur de la Yougoslavie, le plus important étant la 1ère conférence du Mouvement des non-alignés (MNA) qui s'est tenue à Belgrade en 1961.

D'une durée de 104 minutes, le documentaire propose d'anciens entretiens et interviews avec Labudovic, accompagnés de photos et vidéos d'archives illustrant son riche parcours à commencer par la Conférence de Belgrade en immortalisant évènement à travers des photos des dirigeants présents au sommet affichant leur neutralité vis-à-vis des deux blocs (capitaliste et socialiste) dans le contexte de la guerre froide.

"Non-Aligned, Scenes of the Labudovic's Reels" évoque également la Guerre de libération nationale. En 1959, le cameraman était en Algérie, sur ordre de Tito et y resta trois ans au cours desquels il a réalisé plusieurs films documentaires sur la lutte du peuple algérien. Ce fut alors "une propagande positive" pour la Révolution et "une collaboration des plus importantes contre le colonialisme", disait Labudovic qui était également surnommé "le cameraman de la Révolution algérienne".

Pour mettre en relief le lien historique entre la Serbie et l'Algérie, la réalisatrice serbe Mila Turajlic s'est rendue en Algérie pour rencontrer un moudjahid qui détenait des photographies de Stevan Labudovic sur la guerre de libération.

Elle a également visité le Musée du moudjahid à Alger où plusieurs des œuvres du cameraman de la Révolution sont exposées.

Une exposition du photographe et cameraman Stevan Labudovic avait été organisée en 2015 au Palais des Raïs à Alger dans le cadre des Journées culturelles serbes.

En 2014, un vibrant hommage lui avait été rendu par les organisateurs du 5e Festival international du cinéma d'Alger dédié au film engagé.

Stevan Labudovic a immortalisé la lutte des mouvements de libération dans ses œuvres qui sont aujourd'hui préservées en Serbie.

Le 11e Festival international du cinéma d'Alger a débuté vendredi avec au programme 60 films, dont 25 en compétition.